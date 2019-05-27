Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры

Щенок справился с жарой необычным образом – и нашел отличное место для сна. Пес уснул в холодильнике. По информации The Epoch Times, собака совершенно отказывалась выходить из холодильника. Возможно, это видео покажет необычные привычки питомцев владельцам пород хаски или самоедская собака. Они были выведены и предназначены для холодных регионов, таких как Аляска.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

Эти животные чувствуют себя комфортнее в холодном климате. Вот почему щенок нашел холодильник таким удобным. Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

Забавно, что хозяин пытается вытащить щенка, а он активно сопротивляется выходить. Он слишком сонный для того, чтобы его беспокоили. Холодильник для него – лучшее место в доме.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

После того, как владелец нарушил покой собаки и достал ее из холодильника, то она снова залезла внутрь.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»