Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры
Щенок справился с жарой необычным образом – и нашел отличное место для сна. Пес уснул в холодильнике.
По информации The Epoch Times, собака совершенно отказывалась выходить из холодильника. Возможно, это видео покажет необычные привычки питомцев владельцам пород хаски или самоедская собака. Они были выведены и предназначены для холодных регионов, таких как Аляска.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»
Эти животные чувствуют себя комфортнее в холодном климате. Вот почему щенок нашел холодильник таким удобным.
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Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»
Забавно, что хозяин пытается вытащить щенка, а он активно сопротивляется выходить. Он слишком сонный для того, чтобы его беспокоили. Холодильник для него – лучшее место в доме.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»
После того, как владелец нарушил покой собаки и достал ее из холодильника, то она снова залезла внутрь.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»
Владелец отмечает, что это обычное явление для его питомца.
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