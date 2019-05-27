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Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры

27 мая 2019 15:12
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Щенок справился с жарой необычным образом – и нашел отличное место для сна. Пес уснул в холодильнике.  

По информации The Epoch Times, собака совершенно отказывалась выходить из холодильника. Возможно, это видео покажет необычные привычки питомцев владельцам пород хаски или самоедская собака. Они были выведены и предназначены для холодных регионов, таких как Аляска. 

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

Эти животные чувствуют себя комфортнее в холодном климате. Вот почему щенок нашел холодильник таким удобным.  

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Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

Забавно, что хозяин пытается вытащить щенка, а он активно сопротивляется выходить. Он слишком сонный для того, чтобы его беспокоили. Холодильник для него – лучшее место в доме.  

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

После того, как владелец нарушил покой собаки и достал ее из холодильника, то она снова залезла внутрь.  

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ViralHog»

Владелец отмечает, что это обычное явление для его питомца.   

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# Домашние животные # калейдоскоп

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