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Вот это красавчик! Как выглядит повзрослевший сын главных героев сериала «Клон»

14 июня 2019 11:21
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Сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году. В центре сюжета оказались влюбленные Жади и Лукас. После съемок картины исполнители главных ролей продолжили романтические отношения в реальной жизни. В 2005 году у актеров Джованны Антонелли и Мурилу Бенисиу родился сын Пьетро.   

Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается  

Вот это красавчик! Как выглядит повзрослевший сын главных героев сериала «Клон»-1

Фото: instagram.com/giovannaantonelli 

Вот это красавчик! Как выглядит повзрослевший сын главных героев сериала «Клон»-3

Фото: instagram.com/murilobeniciooficial

Недавно Джованна показала подросшего сына в своем Instagram-аккаунте. Поклонников удивило, что сыну звездной пары уже исполнилось 14 лет. Многие отметили, что Пьетро унаследовал лучшие черты знаменитых мамы и папы. Пьетро вырос очень талантливым, сейчас он усердно занимается музыкой.   

Вот это красавчик! Как выглядит повзрослевший сын главных героев сериала «Клон»-6

Фото: instagram.com/giovannaantonelli 

Кстати, брак Джованны и Мурилу прожил недолго: в середине 2005 года пара объявила о расставании. Сейчас Антонелли в отношениях с режиссером Леонарду Ногейра. Пара растит двух дочерей, которые родились в 2010 году, и не спешит узаконивать отношения.   

Вот это красавчик! Как выглядит повзрослевший сын главных героев сериала «Клон»-9

Фото: instagram.com/giovannaantonelli 

Посмотреть, как изменились актеры сериала «Клон», можно здесь.   

# Звезды # калейдоскоп # Джованна Антонелли # Мурилу Бенисиу # Фотофакт

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