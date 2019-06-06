Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта

Овчарка пилота, который погиб при крушении самолета, терпеливо ждет хозяина у ворот дома. Эта грустная история была опубликована в Daily Mail.

Житель Квинсленда отправился в полет на легком самолете. Однако спустя время его судно потеряло связь с землей. Поиски пропавшего длились целый день. Позже спасатели нашли тело пилота и обломки судна. Мужчина планировал провести в воздухе всего 30 минут.