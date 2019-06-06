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Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта

06 июня 2019 11:01
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Овчарка пилота, который погиб при крушении самолета, терпеливо ждет хозяина у ворот дома. Эта грустная история была опубликована в Daily Mail.  

Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта-1

Житель Квинсленда отправился в полет на легком самолете. Однако спустя время его судно потеряло связь с землей. Поиски пропавшего длились целый день. Позже спасатели нашли тело пилота и обломки судна. Мужчина планировал провести в воздухе всего 30 минут. 

Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта-4

 

С момента гибели пилота преданный пес ждет своего хозяина у ворот. Питомец не подозревает, что его хозяин погиб и не вернется домой.   

Преданность собак восхищает. Весной этого года пес удивительным образом спас чихуахуа от столкновения с машиной (читать далее).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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