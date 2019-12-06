Прямой эфир

Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?

06 декабря 2019 12:51
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Соль есть практически в каждом доме, однако не все задумываются над тем, что её можно применять для самых разных целей, а не только употреблять в пищу. В каких ситуациях соль приходит на выручку – читайте в нашем материале. 

Уборка 

Чтобы очистить вазу от цветочного осадка, достаточно натереть это место солью, а затем промыть тёплой мыльной водой. Отложения исчезнут. 

Чтобы вымыть ванну, нужно поровну смешать соль и скипидар, после нанести смесь на губку и протереть резервуар для купания. 

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Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?-1

Фото: pixabay.com 

Бесцветные кристаллы помогут разобраться и с засорами труб. Четверть стакана соли смешивается со стаканом соды и засыпается в сток. Далее нужно вылить туда же полчашки уксуса и подождать 15 минут. После этого на минуту или две включается горячая вода, и засор пропадёт. 

Если на ковре или одежде есть винные пятна, на них нужно положить немного соли и добавить чуть-чуть воды. Через полчаса вещь следует застирать горячей водой. 

Соль избавит и от пригоревшего молока на плите. Залейте пятно водой, сверху насыпьте соли и подождите минут десять. Теперь оттереть пятно будет значительно легче. 

Борьба 

Если в дом проникают муравьи, можно насыпать соль у дверей, окон или прямо на муравьиной тропе. Это на некоторое время задержит насекомых, но окончательно проблему не решит. 

С плесенью результат будет намного лучше. Смесь соли и лимонного сока отлично поможет при чистке плитки или ванной комнаты. 

Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?-4

Фото: pixabay.com 

Продление срока службы/срока годности 

Если губка уже просится на покой, но новую можно купить только после зарплаты, замочите губку на ночь в соляном растворе: 1/4 чашки соли на литр воды. Принадлежность для мытья посуды ещё какое-то время продержится. 

Новый банный веник будет служить дольше, если первым делом пропарить его. Подержите рабочую часть в горячей солёной воде примерно 20 минут, а затем позвольте хорошенько высохнуть. 

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Если добавить в свежее молоко щепотку соли, то скиснет оно на пару дней позже. 

Пропитайте салфетку соляным раствором и заверните в неё сыр – плесень не появится. 

Уход 

Если так случилось, что жевательной резинки и мятной конфетки под рукой нет, зато есть сода и соль, можно без проблем освежить дыхание. Нужно добавить по чайной ложке соли и соды в полчашки воды, затем прополоскать полость рта. 

Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?-7

Фото: pixabay.com 

Соль можно использовать как скраб для тела. Обычно применяется морская соль, но пищевая тоже сгодится. Например, можно нанести бесцветные кристаллы на мочалку и протереть кожу перед купанием. 

Приготовление пищи 

Если добавить соль в воду во время варки яиц, то скорлупа укрепиться и не треснет, даже если немного переварить. А чистить будет проще. 

Во время приготовления шашлыков можно посыпать угли солью, чтобы было меньше дыма и огня, но не падала температура. 

Кстати, ранее мы рассказывали о пяти способах выведения винных пятен. Как легко избавиться от них – читайте здесь.

# Полезные советы # калейдоскоп

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