Прямой эфир

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

12 ноября 2019 13:51
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В соцсетях появились советы, как дольше сохранять еду свежей. Простые приемы помогут предотвратить черствость хлеба, прокисание молока и появление плесени на сыре.

Запись быстро стала вирусной – впечатленные хозяева отметили, что попробуют такие эксперименты. Инетерсные советы собрало издание Daily Mail. 

Молоко

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-1

Добавление небольшого количества соли продлит свежесть молока, потому что соль замедляет его окисление.

По словам экспертов, всего маленькой щепотки достаточно, чтобы ваша бутылка молока еще могла простоять в холодильнике несколько дней.

Бананы

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-4

Бананы будут свежими дольше, если положить их стебель в воду. Цвет и свежесть фруктов не потеряются до трех недель, а те бананы, которые не будут находиться в воде, за это время полностью почернеют. 

Сыр

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-7

Ваш сыр будет свежим и не заплесневевшим дольше, если смазать его маслом. Этот защитный слой замедляет рост плесени, потому что масло состоит из жира.

Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно (читать далее).

Соль

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-10

Добавление зерен риса в вашу солонку – это хороший способ избавиться от лишней влаги. Такая добавка поглощает влагу в воздухе, предотвращает слипание соли и то, что она забьет отверстия в солонке.

Хлеб

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-13

Добавление небольшого кусочка сельдерея в упаковку с хлебом поможет продлить жизнь продукта. Хлеб поглощает влагу из сельдерея, который на 95 процентов состоит из воды, предотвращает свое высыхание и быстрое образование плесени.

Томатный соус

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне-16

Вы не так часто используете томатный соус и он быстро портится? Проблема легко решается. Налейте соус на форму для льда, заморозьте и вынимайте кубики, когда они вам понадобятся (такой способ прекрасно подойдет для супов и соусов). 

Трещину можно засыпать солью – тогда овощ пролежит ещё несколько дней. Как выбрать вкусные помидоры (здесь подробнее).   

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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