Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

В соцсетях появились советы, как дольше сохранять еду свежей. Простые приемы помогут предотвратить черствость хлеба, прокисание молока и появление плесени на сыре. Запись быстро стала вирусной – впечатленные хозяева отметили, что попробуют такие эксперименты. Инетерсные советы собрало издание Daily Mail. Молоко

Добавление небольшого количества соли продлит свежесть молока, потому что соль замедляет его окисление. По словам экспертов, всего маленькой щепотки достаточно, чтобы ваша бутылка молока еще могла простоять в холодильнике несколько дней. Бананы

Бананы будут свежими дольше, если положить их стебель в воду. Цвет и свежесть фруктов не потеряются до трех недель, а те бананы, которые не будут находиться в воде, за это время полностью почернеют. Сыр

Ваш сыр будет свежим и не заплесневевшим дольше, если смазать его маслом. Этот защитный слой замедляет рост плесени, потому что масло состоит из жира. Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно (читать далее). Соль

Добавление зерен риса в вашу солонку – это хороший способ избавиться от лишней влаги. Такая добавка поглощает влагу в воздухе, предотвращает слипание соли и то, что она забьет отверстия в солонке. Хлеб

Добавление небольшого кусочка сельдерея в упаковку с хлебом поможет продлить жизнь продукта. Хлеб поглощает влагу из сельдерея, который на 95 процентов состоит из воды, предотвращает свое высыхание и быстрое образование плесени. Томатный соус