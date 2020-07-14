Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрожают похищением

Владельцы кота Гэндальфа были потрясены, когда их домашний питомец вернулся домой с угрожающей запиской на воротнике.

Как сообщает Daily Mail, получив угрозу, 27-летний Крис и его подруга сказали, что после таких экстремальных сообщений боятся отпускать кота из дома.

Гневные сообщения были помещены в пластиковый пакет, который был прикреплен к ошейнику Гэндальфа. В записках говорится, что кот приходил в дом соседей почти каждый день, брал еду со стола, царапал диван и распространял блох по всему дому. Теперь негодующий сосед через записки грозит «похитить кота» и «увезти его далеко».