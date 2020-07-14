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Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрожают похищением

14 июля 2020 13:40
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Владельцы кота Гэндальфа были потрясены, когда их домашний питомец вернулся домой с угрожающей запиской на воротнике.

Как сообщает Daily Mail, получив угрозу, 27-летний Крис и его подруга сказали, что после таких экстремальных сообщений боятся отпускать кота из дома.    

Гневные сообщения были помещены в пластиковый пакет, который был прикреплен к ошейнику Гэндальфа. В записках говорится, что кот приходил в дом соседей почти каждый день, брал еду со стола, царапал диван и распространял блох по всему дому. Теперь негодующий сосед через записки грозит «похитить кота» и «увезти его далеко».

Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрожают похищением-1

Фото: Wales News Service  

Пара сказала, что раньше не получала жалоб на Гэндальфа, но призналась, что он немного любопытный. Также они рассказали, что заботятся о своем питомце и ежемесячно делают ему прививки от блох.  

До ситуации с соседом, когда пара заметила, что кот начал поправляться, они решили надеть на него ошейник с надписью «Пожалуйста, не кормите меня».  

Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрожают похищением-4

Фото: Media Wales

По словам Криса: «Летом наш кот любит бродить по улицам и хочет это делать сейчас, но не может».   

Они надеются поговорить с человеком, который отправил записку, чтобы попытаться  уладить конфликт.   

Как оказалось, забирать еду со стола любит еще один питомец. Женщина установила камеру и поймала вора с поличным (читать далее).    

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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