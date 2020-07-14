«Питание для коровы – как для ребёнка мороженое». Чем кормить бурёнок, чтобы молоко было вкусным

Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у «белого белорусского золота» – зеленая и сочная основа.
Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у «белого белорусского золота» – зеленая и сочная основа.
На полях этого агрокомбината многолетние травы не первый год заготавливают в стрейч-пленку. Пресс-подборщик за день создает до 200 рулонов. Один из популярных полевых букетов – люцерна, фестулолиум и тимофеевка. Такое трио дает оптимальный эффект.
Сергей Ржеутский, главный агроном агрокомбината:
На один килограмм сухого корма – 16 % протеина и где-то 30 % клетчатки, благодаря злаковым травам.
Корма в стрейч-пленке, по сути, консервы. Распаковать их можно и через год. При этом травы останутся сочными и питательными. В основе – технологии.
Сергей Ржеутский:
Один рулон – 700-800 килограммов, там создаются анаэробные условия, то есть без доступа кислорода, чтобы не развивались плесневые грибы.
Масса провяливается до 55 % влажности. При такой влажности плохо развиваются молочнокислые и плесневые бактерии.
Многие коровы этого агрокомбината дают и 28 литров молока в день.
Александр Сас, заместитель гендиректора агрокомбината:
Питание для коровы – как для ребенка мороженое. Хранятся они достаточно долго. Конечно, это очень важная составляющая для удоя и самое главное – для здоровья животных.
Над получением качественных кормов с максимальным содержанием белка работают ученые. В полях и лабораториях.
Елена Клыга, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Занимаемся селекцией 20 видов различных трав – это и бобовые, и злаковые травы. Прежде всего они предназначены у нас как для сенокосов, так и для пастбищ.
На сегодняшний день работаем над созданием еще одного межродового гибрида – это будет житняк. Это культура, которая имеет распространение в степях больше, мы ее завезли оттуда. Гибридизируем, насыщаем, придаем ему лучшие качества в надежде на то, что культура будет продуктивной при засушливых условиях, а также подойдет, например, для Гомельщины, где много легких почв.