«Питание для коровы – как для ребёнка мороженое». Чем кормить бурёнок, чтобы молоко было вкусным

Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у «белого белорусского золота» – зеленая и сочная основа.

На полях этого агрокомбината многолетние травы не первый год заготавливают в стрейч-пленку. Пресс-подборщик за день создает до 200 рулонов. Один из популярных полевых букетов – люцерна, фестулолиум и тимофеевка. Такое трио дает оптимальный эффект.

Сергей Ржеутский, главный агроном агрокомбината:

На один килограмм сухого корма – 16 % протеина и где-то 30 % клетчатки, благодаря злаковым травам.

Корма в стрейч-пленке, по сути, консервы. Распаковать их можно и через год. При этом травы останутся сочными и питательными. В основе – технологии.

Сергей Ржеутский:

Один рулон – 700-800 килограммов, там создаются анаэробные условия, то есть без доступа кислорода, чтобы не развивались плесневые грибы. Масса провяливается до 55 % влажности. При такой влажности плохо развиваются молочнокислые и плесневые бактерии.





Многие коровы этого агрокомбината дают и 28 литров молока в день.

Александр Сас, заместитель гендиректора агрокомбината:

Питание для коровы – как для ребенка мороженое. Хранятся они достаточно долго. Конечно, это очень важная составляющая для удоя и самое главное – для здоровья животных.

Над получением качественных кормов с максимальным содержанием белка работают ученые. В полях и лабораториях.