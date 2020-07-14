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Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

14 июля 2020 17:20
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Новости Беларуси. Роботы на заводе в Гродно – привычное дело. Технологии везде, включая хранилище. То, что раньше переворачивать приходилось вручную – каждую тяжелую головку сыра, сейчас одним махом за секунды делают умные машины. Благодаря сыру, модернизации сыроделия завод смог увеличить мощности в четыре раза.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-1

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-3

Светлана Мелешко, начальник отдела молочного предприятия:   
В общем объеме экспорта сыр составляет порядка 65 %. После получения европейского ветеринарного номера можем отгружать продукцию в страны Европейского союза, что дало нам, конечно, большие возможности для экспортных поставок.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-6

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-8

«Кошер» и «Халяль» – среди внедренных систем качества. И прибыль от сыра – возможность развития и других сегментов переработки молока.  

По тому же принципу идут многие заводы. И на каждом есть уже свои, узнаваемые бренды – от творожков до удивительного белорусского мороженого.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-11

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-13

А сыр – и вовсе золотой драйвер экспорта всей сельскохозяйственной продукции. С пажитником, вином, трюфелем. Если Пружаны, Гродно, Слуцк, Кобрин и другие в числе прочих достояний имеют твердые сыры, пармезан, то белорусский Туров знаменит моцареллой, маскарпоне, рикоттой. Все эти сырные радости – импортозамещение.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-16

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-18

Алексей Рай, главный инженер молочного предприятия:  
Мы пришли сюда, когда было еще только поле. Прошли все этапы: от выбора оборудования, разгрузки, строительства всего комбината.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-21

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-23

Итальянские рецептуры в Турове приправили белорусским качеством. Получился уникальный продукт.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-26

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры-28

Это рассольная ванна охлаждения. Здесь сыр охлаждается и высаливается.   

# Предприятия Беларуси # калейдоскоп # Светлана Мелешко # Алексей Рай # Фотофакт

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