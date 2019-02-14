Пара купила дом через 2 недели после первого свидания и за 9 месяцев трижды стала родителями

Новости Великобритании. Рэйчел Кирквуд влюбилась в своего мужа Пэдди еще в школе, но стеснялась завести с ним разговор. Спустя годы она нашла его в Facebook. И вот как сложилась эта история. По информации The Mirror, Рэйчел и Пэдди Кирквуд являются доказательством того, что настоящая любовь придет именно тогда, когда будет нужна. Пара была учениками одной и той же средней школы в Манчестере. Влюбленная Рэйчел отправляла анонимные валентинки каждый год, но стеснялась завести разговор. После школы Рэйчел на два года переехала в Новую Зеландию и родила там сына Оливера, которому сейчас семь лет. Однако затем, в 2015 году, она набралась смелости и отправила Пэдди сообщение в Facebook. Он ответил мгновенно. Их первое свидание состоялось через неделю.

Именно с этого момента все стало развиваться очень быстро. Рэйчел и Пэдди купили свой первый дом уже через две недели, а поженились через несколько месяцев. Рэйчел сказала: «Люди думали, что мы слишком поспешили, и говорили, что наши отношения не продлятся долго, но я была уверена, что нам суждено быть вместе. Я верю в любовь с первого взгляда. Я полюбила Пэдди как только увидела его в школе, и после многих лет разлуки чувствовала то же самое. Если вы чего-то очень хотите, вы должны добиваться этого». «Я увидела его страницу, когда он прокомментировал пост нашего общего друга, просмотрела его фотографии и набралась смелости написать ему. Я написала: «Ты ничуть не изменился. Я даже не была уверена, что он меня помнит, учитывая, что мы даже никогда не разговаривали. Но он сразу ответил: «Как и ты». С тех пор Пэдди и Рэйчел начали общаться каждый день в Facebook. Через неделю парень задал вопрос, который девушка хотела услышать еще с подросткового возраста: «Хочешь пойти на свидание?» «Он пришел, и как только я его увидела, у меня было чувство, словно мы знали друг друга всю жизнь. Между нами явно пробежала искра». С тех пор Пэдди и Рэйчел проводили вместе практически каждый день. Затем, через две недели, парень упомянул, что ищет себе дом, и предложил девушке присоединиться к поискам дома неподалеку от того места, где она тогда жила. «Он спросил меня, что я думаю об этом месте, и я ответила, что мне нравится. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Я не хочу покупать его, если только ты переедешь в него». Я подумала: «Он сумасшедший?» Прошло всего две недели. Но в какой-то степени я знала, что в этом нет ничего плохого». Рэйчел согласилась, затем пара отправилась в Мадрид отпраздновать это событие. И всего через шесть недель после возвращения из путешествия Пэдди сделал любимой предложение в Париже. «Люди думали, что мы слишком поспешили, и говорили, что наши отношения не продлятся долго, но я была уверена, что нам суждено быть вместе».

Незадолго до их поездки во Францию Рэйчел обнаружила, что беременна. Она была счастлива, но, к сожалению, все было не так гладко. Спустя четыре месяца девушка потеряла ребенка из-за болезни. Рэйчел сказала, что никогда бы не выдержала этого испытания без поддержки Пэдди, за которого она вышла замуж. «Мы видели себя вместе в будущем, поэтому ждать было бессмысленно, хотя мы даже не были вместе год. Если это твое – ты сразу понимаешь». В начале 2016 года, через месяц после свадьбы, девушка снова забеременела. В сентябре 2016 года у пары родилась дочка Молли. Спустя всего шесть недель после родов Рэйчел снова забеременела, и уже близнецами. «Мы не могли поверить в это. Мы увеличили семью в два раза. Сначала я была в ужасе от того, как мы справимся с детьми, но Пэдди сказал, что это как выиграть в лотерею. Мы справимся вместе». Близнецы Найл и Люк родились в июне 2017 года. Получается, что Рэйчел родила три раза в течение девяти месяцев – когда придет время, дети пойдут в школу в один год. «Трудно иметь трех маленьких детей. Даже выход из дома на пять минут требовал тщательного планирования. У нас есть няня, она приходит и помогает нам два раза в неделю, что потрясающе. Плюс Пэдди тоже помогает».