В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос
Новости Великобритании. В Великобритании фотограф сумел запечатлеть редкую белку-альбиноса.
Как сообщает The Independent, 60-летний Стивен Плант собирался фотографировать зимородков на берегу канала в графстве Линкольншир, однако ему на глаза попалось необычное животное.
Фото: Stephen Plant / The Independent
«Когда я увидел этого маленького парня, сидящего на дереве, я не мог в это поверить. Он двигался довольно медленно, сначала я подумал, что это крыса, но потом увидел его пушистый хвост. Я был поражён», – приводит слова фотографа The Independent.
Фото: Stephen Plant / The Independent
Плант находился примерно в 30 метрах от зверька, однако белку это совершенно не беспокоило. В какой-то момент грызун замер, и фотограф смог сделать несколько снимков. После этого животное начало поедать яблоко.
Фото: Stephen Plant / The Independent
Отмечается, что в Соединённом Королевстве всего обитает около пятидесяти белок-альбиносов.
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