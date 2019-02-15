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В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос

15 февраля 2019 07:20
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Новости Великобритании. В Великобритании фотограф сумел запечатлеть редкую белку-альбиноса.  

Как сообщает The Independent, 60-летний Стивен Плант собирался фотографировать зимородков на берегу канала в графстве Линкольншир, однако ему на глаза попалось необычное животное.  

В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос-1

Фото: Stephen Plant / The Independent  

«Когда я увидел этого маленького парня, сидящего на дереве, я не мог в это поверить. Он двигался довольно медленно, сначала я подумал, что это крыса, но потом увидел его пушистый хвост. Я был поражён», – приводит слова фотографа The Independent.  

В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос-4

Фото: Stephen Plant / The Independent  

Плант находился примерно в 30 метрах от зверька, однако белку это совершенно не беспокоило. В какой-то момент грызун замер, и фотограф смог сделать несколько снимков. После этого животное начало поедать яблоко.  

В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос-7

Фото: Stephen Plant / The Independent  

Отмечается, что в Соединённом Королевстве всего обитает около пятидесяти белок-альбиносов.  

Осенью 2018 года в Великобритании 19-летний студент сделал редчайшую фотографию.  

Молодой человек запечатлел чихание оленя-альбиноса – здесь подробнее.  

# Дикие животные # калейдоскоп # Стивен Плант # Фотофакт

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