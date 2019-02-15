В Великобритании сфотографирована очень редкая белка-альбинос

Новости Великобритании. В Великобритании фотограф сумел запечатлеть редкую белку-альбиноса. Как сообщает The Independent, 60-летний Стивен Плант собирался фотографировать зимородков на берегу канала в графстве Линкольншир, однако ему на глаза попалось необычное животное.

Фото: Stephen Plant / The Independent

«Когда я увидел этого маленького парня, сидящего на дереве, я не мог в это поверить. Он двигался довольно медленно, сначала я подумал, что это крыса, но потом увидел его пушистый хвост. Я был поражён», – приводит слова фотографа The Independent.

Фото: Stephen Plant / The Independent

Плант находился примерно в 30 метрах от зверька, однако белку это совершенно не беспокоило. В какой-то момент грызун замер, и фотограф смог сделать несколько снимков. После этого животное начало поедать яблоко.

Фото: Stephen Plant / The Independent