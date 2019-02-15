Одна из героинь сериала «Сваты» не появится в новом сезоне. Она рассказала почему
Актриса Татьяна Васильева рассказала, что в новом сезоне сериала «Сваты» ее героини не будет.
Об этом Васильева заявила в интервью «КП». По словам актрисы, в съемках седьмого сезона она не участвовала, потому что ее убрали. Однако Васильева с теплотой отозвалась о режиссере и сценаристе и отметила, что у создателей проекта хорошее чувство юмора.
Татьяна Васильева (в интервью kp.ru):
Я не участвовала, меня убрали, это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу, не знаю, кому, но перешла. Хотя создатели очень хорошо ко мне относились, талантливые люди, очень хорошо пишут и снимают. Редкий случай, когда и режиссер, и сценарист классные, с таким замечательным чувством юмора. Они не были против импровизации, на заданную тему, конечно. А потом что-то произошло…
Татьяна Васильева снималась в шестом сезоне сериала и играла маму героини Олеси Железняк.
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Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Премьера первого сезона сериала «Сваты» состоялась в 2008 году. Всего было выпущено шесть сезонов.
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