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Одна из героинь сериала «Сваты» не появится в новом сезоне. Она рассказала почему

15 февраля 2019 08:29
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Актриса Татьяна Васильева рассказала, что в новом сезоне сериала «Сваты» ее героини не будет.

Об этом Васильева заявила в интервью «КП». По словам актрисы, в съемках седьмого сезона она не участвовала, потому что ее убрали. Однако Васильева с теплотой отозвалась о режиссере и сценаристе и отметила, что у создателей проекта хорошее чувство юмора.

Одна из героинь сериала «Сваты» не появится в новом сезоне. Она рассказала почему-1

Кадр из сериала

Татьяна Васильева (в интервью kp.ru):
Я не участвовала, меня убрали, это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу, не знаю, кому, но перешла. Хотя создатели очень хорошо ко мне относились, талантливые люди, очень хорошо пишут и снимают. Редкий случай, когда и режиссер, и сценарист классные, с таким замечательным чувством юмора. Они не были против импровизации, на заданную тему, конечно. А потом что-то произошло…

Одна из героинь сериала «Сваты» не появится в новом сезоне. Она рассказала почему-4

Кадр из сериала

Татьяна Васильева снималась в шестом сезоне сериала и играла маму героини Олеси Железняк.

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Зрители с нетерпением ожидают премьеру нового сезона «Сватов». Часть съемок седьмого сезона проходила в Беларуси. Неизвестно, когда серии выйдут на экраны.

Как проходили съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Исполнительница одной из главных ролей в проекте Людмила Артемьева отмечала, что премьера обязательно состоится, но точные сроки пока никто назвать не может.

Одна из героинь сериала «Сваты» не появится в новом сезоне. Она рассказала почему-7

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Премьера первого сезона сериала «Сваты» состоялась в 2008 году. Всего было выпущено шесть сезонов.

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# Кино # калейдоскоп # Татьяна Васильева # Олеся Железняк # Фотофакт

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