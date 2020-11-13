«Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются». Какие злаковые растения выбрать для своего сада

Злаковым культурам быть в саду. Но как же сделать правильный выбор? Чтобы не было разочарований, специалисты рекомендуют учитывать как минимум четыре фактора. «Очень выносливые растения, они не требуют каких-то особых затрат». Почему в вашем саду стоит посадить злаки Во-первых, изучая ассортимент декоративных трав, обязательно обращайте внимание – однолетней или многолетней культурой является экземпляр, который вас интересует.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Нужно помнить о том, что злаки бывают многолетние и однолетние. Из однолетних всем хорошо известны зайцехвостник, кукушкины слезки – то, что в народе называют. Очень широко используются многолетние злаки, потому что их посадил, и в течение трех-пяти лет никаких забот нет, а потом их можно рассадить, получить новый посадочный материал и расширить свои плантации. К однолетним декоративным травам и злакам, которые будут хорошо себя чувствовать, в белорусских садах можно отнести низкорослые ламаркию, зайцехвост, ячмень гривастый, бусенник.

Среднерослые и высокорослые представители злаковых – это канареечник канарский, он же фалярис, некоторые виды проса, перистощетинник, сетария и сорго. Они довольно просты в выращивании, кроме того пика декоративности достигают за один сезон. Но высаживать большинство однолетников зачастую надо рассадой.

Многолетние злаки – из серии посадил и забыл. Но и здесь есть определенные нюансы. Важно учитывать зимостойкость. Наталья Лунина:

Они неприхотливые. Единственное, что есть сорта мискантусов, которые требуют укрытия на зиму. И то же самое можно сказать про перистощетинник, который в первые годы немножечко стоит на зиму чуть-чуть перекрывать, а потом он себя прекрасно чувствует.

Изучая многолетние декоративные травы и злаки, обратите внимание на вейник и его сорта, молинию, есть очень интересные овсянницы и, конечно же, трудно представить природный сад без мискантусов. Их тоже существует очень много сортов. Чаще всего садоводы боятся агрессивности этой культуры. Но здесь просто надо знать – какому виду отдать предпочтение.

Наталья Лунина:

Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются. И я советую дачникам, тем более там, если 10 соток всего лишь, останавливаться на тех злаках, которые растут в виде куста. Из мискантусов к таким относится мискантус китайский и его сорта. Он не разрастается, не сорничает. К таким же относится и молиния, и овсянницы – замечательное растение, раньше его называли «овес многолетний», он зимует с листвой, тоже растет в виде куста. Но это дело вкуса.