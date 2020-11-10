«Очень выносливые растения, они не требуют каких-то особых затрат». Почему в вашем саду стоит посадить злаки
Злаки в саду, несомненно, мировой тренд последних лет. И, похоже, в ближайшее время мода на натуральные, природные сады, а следовательно и на использование декоративных трав в ландшафтном дизайне не уйдет. И тому, уверяют специалисты, есть объяснение.
Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:
Злаки очень выносливые растения, они неприхотливые, недорогие, они не требуют каких-то особых затрат, как какие-то другие цветочные культуры.
Те, кто решается посадить на участке злаковые культуры, нередко впоследствии просто влюбляются в эти растения, в атмосферу, которую способны создать только они.
Наталья Лунина:
Один известный немецкий селекционер говорил, что злаки – это волосы нашей Земли. Злаки придают саду динамику, колосья, их листья шевелятся. Осенью у злаков эти метелочки распушаются и облик, и настроение сада меняются. И неслучайно многие ландшафтные дизайнеры, хотя с ними и спорят, оставляют злаки необрезанными на зиму – именно из-за этих метелочек.
Ландшафтные архитекторы уверяют – злаки действительно достойны лучшего места на приусадебном участке. Они способны не просто украсить любую композицию, но и добавить саду динамики.
Пеннисетумы, овсянницы, ковыль и, конечно же, мискантусы – ассортимент декоративных трав очень большой. А потому всегда можно подобрать растения, которые подходят именно вам.
Наталья Лунина:
Горожане в больших городах устали от этой среды, от обыденных цветочных растений, которые мы видим из года в год, им хочется увидеть уголок природы, вернуться в свое детство, может когда они там с мамой и папой выезжали куда-то. Злаки напоминают нам уголок луга, весной полянку какую-то. И вот этот фактор немаловажен, он способствует тому, что злаки популярны.
В мире существует более 200 различных видов злаковых растений. Это и высокие мощные экземпляры, и маленькие компактные.