«Очень выносливые растения, они не требуют каких-то особых затрат». Почему в вашем саду стоит посадить злаки

Злаки в саду, несомненно, мировой тренд последних лет. И, похоже, в ближайшее время мода на натуральные, природные сады, а следовательно и на использование декоративных трав в ландшафтном дизайне не уйдет. И тому, уверяют специалисты, есть объяснение.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук: Злаки очень выносливые растения, они неприхотливые, недорогие, они не требуют каких-то особых затрат, как какие-то другие цветочные культуры.

Те, кто решается посадить на участке злаковые культуры, нередко впоследствии просто влюбляются в эти растения, в атмосферу, которую способны создать только они.

Наталья Лунина:

Один известный немецкий селекционер говорил, что злаки – это волосы нашей Земли. Злаки придают саду динамику, колосья, их листья шевелятся. Осенью у злаков эти метелочки распушаются и облик, и настроение сада меняются. И неслучайно многие ландшафтные дизайнеры, хотя с ними и спорят, оставляют злаки необрезанными на зиму – именно из-за этих метелочек.