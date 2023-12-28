Бутылка шампанского может нести серьезную опасность для глаз

Офтальмологи из Кембриджского и Мичиганского университетов выявили опасность для глаз, которую может нести вылетающая из бутылки шампанского пробка.

При попадании пробки в глаза может возникнуть кровоизлияние в переднюю камеру органа зрения или травматическая ретинопатия, пишет Lenta.ru. Такие повреждения серьезны и нередко приводят к необратимым последствиям.

Исследователи утверждают, что слепота от удара пробкой встречается чаще, чем считалось раньше. 26% людей, которые лечатся от подобных травм, навсегда остаются слепыми. Кроме этого, впоследствии могут появиться проблемы с подвижностью зрачков, а также посттравматическая глаукома или оптическая невропатия.

Кстати, давление в бутылке с газированным напитком может в три раза превышать давление в автомобильной шине. Расстояние до лица пробка летит за 0,05 секунды на скорости около 80 километров в час, поэтому человек не успевает закрыть глаза.

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