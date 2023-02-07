7 февраля День отправки открыток друзьям. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 7 февраля, Международный день безопасного интернета. Он ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. Цель – пропаганда более безопасного и ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи. В настоящее время праздник отмечают в 80 % стран мира. Во многом благодаря активной позиции организаторов, разрабатываются комплексные меры на государственном уровне, направленные на формирование безопасной интернет-среды для подрастающего поколения, вносятся поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за распространение информации, приносящей вред здоровью и развитию детей и подростков.

7 февраля 1998 года, 25 лет назад, соревнования сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр. В 1998 году в Нагано впервые прошли выступления по гигантскому слалому, в 2002 году их сменили состязания по параллельному гигантскому слалому. В 2006 году дебютировал сноуборд-кросс. На Олимпиаде в Сочи 2014 года зрители впервые увидели соревнования по слоуп-стайлу и командному параллельному слалому, а в программу Игр 2018 года был включен биг-эйр – длинный и затяжной прыжок с трамплина, во время которого сноубордист выполняет какой-либо трюк. Самыми успешными олимпийцами-сноубордистами считаются спортсмены Швейцарии и США.

7 февраля День рождения огнетушителя. Первые прототипы огнетушителей существовали еще в XVII веке, однако устройство для тушения пожаров было впервые представлено миру только в середине XIX века. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал свою разработку – огнетушитель в виде металлического цилиндра, из которого под напором воздуха подается огнетушащее вещество.

Ежегодно 7 февраля отмечают необычный и веселый праздник – День отправки открыток друзьям. Предлагаем всем желающим отметить этот праздник и показать своим друзьям, как много они для вас значат. Есть много вариантов. Вариант первый: просто отправляйтесь в магазин и купите милую открытку. Второй вариант: в принципе открытку можно сделать самому с нуля. Возьмите бумагу, маркеры и займитесь этим. Создание открытки с клеем и блестками для вас слишком креативно? Тогда третий вариант. Вы можете использовать свой компьютер, специальные программы и принтер, которые помогут вам создать эксклюзивную, изысканную и неповторимую открытку. Небольшой жест и усилие могут так много значить для кого-то и действительно могут сделать ваш день ярче.

И пусть он запомнится вам чем-то хорошим!