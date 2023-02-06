6 февраля отмечается День ступенек и лестниц. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 6 февраля, День витаминных напитков. Ведь именно в конце зимы наш организм серьезно страдает от отсутствия витаминов. Это связано с особенностями питания (летние запасы овощей и фруктов уже закончились, а сезонных еще нет), дефицитом солнечного света, холодом. Лучшее решение, чтобы подбодрить и укрепить свою иммунную систему – пить напитки, богатые витаминами и минералами. К ним можно отнести домашние морсы, смузи, отвары, настойки, сиропы, соки и чаи. Помимо того, что все витаминные напитки вкусные и полезные, они способны придать новые силы и улучшить настроение.

6 февраля 1952 года, после смерти своего отца короля Георга VI, вступила на престол королева Великобритании Елизавета II. Официальная коронация состоялась лишь 2 июня 1953 года. В 2015 году Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. Согласно недавно проведенным опросам, монархию поддерживают около 75% британцев.

6 февраля отмечается День ступенек и лестниц. Казалось бы, что за день такой? Основная цель этого праздника – привлечь внимание к здоровому образу жизни. Ходьба по ступенькам помогает укрепить мышцы, снизить вес, активизировать работу сердечно-сосудистой системы. Но в этот день можно вспомнить, что лестница не только сооружение для подъема и спуска. Существуют лестницы-библиотеки, лестницы-скульптуры. Иногда лестница – это настоящее произведение искусства.

Добрые и хорошие мысли несут светлый и позитивный посыл. Они рождают новые идеи и подталкивают к начинаниям, которые меняют жизнь к лучшему. 6 февраля отмечается Праздник мыслей. Современный человек недооценивает силу мысли и намерения в формировании жизненных обстоятельств. Мысль о будущем событии в вашей жизни начинает существовать как возможность в квантовом поле, ожидая наблюдения. Думая, человек посылает в него электромагнитный сигнал, запуская процесс реализации желания. Поэтому Праздник мыслей нужно использовать для осознания и понимания того, чего вы хотите на самом деле.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!