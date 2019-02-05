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Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете

05 февраля 2019 10:15
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Новости Беларуси. На днях белорусский путешественник Леонид Пашковский, который был признан лучшим travel-блогером по версии National Geographic, опубликовал 36-минутный ролик о своих приключениях в Тибете. Видео посмотрели более 50 тысяч раз.  

Леонид поставил себе целью запечатлеть уникальную культуру местных жителей, которая постепенно вытесняется китайской. С другой стороны, благодаря китайцам в Тибете начался экономический рост, развивается инфраструктура и появляются различные блага цивилизации.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

Блогер рассказывает довольно много интересного, отдельного внимания достойны яки. Для них Тибет является родиной, а сами тибетцы не представляют своей жизни без яков.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

На этих животных перевозят грузы, в хозяйстве используются шерсть яков, их молоко и мясо, из шкуры делается одежда. Применение находится даже отходам этих парнокопытных. Лепёшка яка может использоваться для строительства простеньких заборов, а ещё она является основным топливом для печей, поскольку древесину раздобыть сложно.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

Некоторые местные живут в шалашах, погода позволяет. Однако многие тибетцы уже перебираются в небольшие дома, которые для них построили китайцы. Жители Китая также строят в Тибете дороги, налаживают здравоохранение и в целом облегчают быт. Впрочем, ещё многое предстоит сделать, поскольку далеко не везде есть водопровод, канализация и отопление.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

Стоит упомянуть ещё один интересный факт. Хотя некоторые местные живут в палатках, у них есть смартфоны, которые подзаряжаются при помощи солнечных батарей.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

Основным блюдом тибетцев является цампа. Она представляет собой муку из ячменя, пшеницы или риса. Часто из цампы готовят кашу с добавлением масла яка или тибетского чая. Как отмечает белорус, нужно хорошенько мять цампу с маслом и/или чаем, чтобы получать что-то вроде теста, которое есть вкуснее.  

Новый сезон «Хочу домой». Известный белорусский travel-блогер побывал в Тибете-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете  

Подводя итог, можно сказать, что у белорусского блогера положительные впечатления от Тибета, хотя спать на балконе при -10°C и трястись во время езды на попутках по бездорожью ему крайне не понравилось.  

Осенью 2018 года в Беларусь приезжал украинский блогер.  

Парень решил объездить всю страну, не тратя деньги (подробности здесь).  

# Путешествия # калейдоскоп # Леонид Пашковский

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