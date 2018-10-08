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Белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером по версии National Geographic

08 октября 2018 15:45
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Новости Беларуси. Лучшим travel-блогером по версии National Geographic стал белорус Леонид Пашковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награду автор получил за проект «Хочу домой» – документальный сериал о путешествиях в самые опасные места планеты.

Белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером по версии National Geographic-1

Белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером по версии National Geographic-3

Белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером по версии National Geographic-5

«Реальность без макияжа и вторых дублей» – так описывает свой проект сам Пашковский. За два неполных года Леонид снял множество программ о нравах и жизни в разных странах. Среди них – сюжеты о самых страшных трущобах мира, ритуалах вуду на Гаити, уличных бандах в Панаме, домашних вечеринках на Кубе, наркотиках в Иране… Сегодня у белоруса более 200 тысяч подписчиков на YouTube. В конце сентября Леонид улетит снимать третий сезон «Хочу домой». Новый маршрут блогера лежит через Юго-Восточную Азию.

Кроме того, National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма (читайте здесь).

# Туризм # общество # Леонид Пашковский # Фотофакт

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