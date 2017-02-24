Прямой эфир

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»

24 февраля 2017 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

24 февраля вышел новый клип Макса Коржа на песню «Малый повзрослел».  

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»-1

Фото: youtube.com

Сюжет построен на том, что подросток ночью угнал отцовскую машину и отправился развлекаться. О его приключениях и рассказывается в видеоряде. Клип сдобрен эпизодами драк и урбанистическими пейзажами районов Минска (Грушевки и Серебрянки).

Актеры в видео —  обычные столичные подростки. 

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»-4

Фото: youtube.com

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»-7

Фото: youtube.com

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»-10

Фото: youtube.com

Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»-13

Фото: youtube.com

В социальных сетях Макс Корж поблагодарил участников проекта: 
«Всем малым спасибо! Мы сделали это! Посвящается неповторимой юности, родительским нервам и лунинецким дискачам!»

Напомним, что Макс Корж родился в Лунинце, где получил музыкальное образование и организовал первую группу — «LunClan». После 3 курса Корж бросил университет, чтобы заниматься исключительно музыкой. Начинающий певец записал композицию «Небо поможет нам», выложил ее в социальные сети. После этого Макса Коржа забрали в армию, откуда он вернулся уже знаменитым. Сегодня клипы Коржа в Уoutube набирают миллионы просмотров. В лидерах видео на песни «В темноте» (15,2 млн просмотров) и «Мотылек» (14,9 млн просмотров) 

Поклонники творчества Коржа уже успели прокомментировать новый клип.

Дмитрий
Шикарный клип, о многом говорит! Спасибо большое за него. Макс, продолжай своё творчество.﻿

Xin Goi
Макс типо старший брат, и пришёл вытаскивать своего брата из обезьяника, всё очень жизненно, со мной такое тоже бывало,единственный реп исполнитель который очень жизненные вещи поёт﻿.

Фото на превью: instagram.com

# Музыка # калейдоскоп # Макс Корж

Другие новости рубрики

Все новости
700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля
23 февраля 2017 15:26

700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля

Диана Арбенина опубликовала клип на песню «оченьхотела»
23 февраля 2017 12:18

Диана Арбенина опубликовала клип на песню «оченьхотела»

Оскар-2017: Джимми Киммел хочет подарить Мэрил Стрип пони
23 февраля 2017 11:36

Оскар-2017: Джимми Киммел хочет подарить Мэрил Стрип пони