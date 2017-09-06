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Как настоящая: художница из Японии создает реалистичные рисунки еды

06 сентября 2017 15:14
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Новости Японии. Художница из Японии рисует еду так, что ее не отличить от оригинала.

Процесс создания реалистичных картин женщина выкладывает на YouTube канале POLKAnoe. Чаще всего японка рисует еду.

На ее работах изображены рис, мидии, лапша, конфеты, традиционная японская кухня.

Пользователи пишут, что «получается хорошо и еда выглядит как настоящая. Даже захотелось пойти в магазин».

Самые популярные видео японки посмотрели почти полмиллиона раз.

Прославиться можно не только выкладывая ролики со своими работами в сеть, но и создавая объекты в городском ландшафте.  

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# калейдоскоп # живопись

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