Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии

У каждого человека есть свои страхи. Эта девушка боится новогодних елок – тех самых, которые обычно люди украшают к праздникам.
У каждого человека есть свои страхи. Эта девушка боится новогодних елок – тех самых, которые обычно люди украшают к праздникам.
Фото: The Sun
Девушка каждый год морально готовится к новогодним праздникам, потому что испытывает страх и панику, когда видит украшенные елки, сообщает издание The Sun. Это началось еще в детстве. Героиня вспоминает чувство тяжести в животе, когда она шла по лестнице своего дома и увидела елку. Она описывает ее как чудовище в форме треугольника, стоящее в темноте.
Фото: Pixabay
Барышня видит что-то аномальное в обычном дереве. Она говорит, что елки напоминают ей деревья из фильмов ужасов с деформированными ветками и искривленным силуэтом. Этот образ преследовал девушку до 20 лет.
Фото: Pixabay
Каждый год она сама себе повторяет одну и ту же фразу: это просто дерево, и оно не может причинить боль. Но страх берет верх. Много лет девушка пытается избавиться от паники, но по сей день она избегает мест, где могут находиться вечнозеленые.
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