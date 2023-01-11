Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии

У каждого человека есть свои страхи. Эта девушка боится новогодних елок – тех самых, которые обычно люди украшают к праздникам.



Фото: The Sun

Девушка каждый год морально готовится к новогодним праздникам, потому что испытывает страх и панику, когда видит украшенные елки, сообщает издание The Sun. Это началось еще в детстве. Героиня вспоминает чувство тяжести в животе, когда она шла по лестнице своего дома и увидела елку. Она описывает ее как чудовище в форме треугольника, стоящее в темноте.



Фото: Pixabay

Барышня видит что-то аномальное в обычном дереве. Она говорит, что елки напоминают ей деревья из фильмов ужасов с деформированными ветками и искривленным силуэтом. Этот образ преследовал девушку до 20 лет.