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Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии

11 января 2023 15:21
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У каждого человека есть свои страхи. Эта девушка боится новогодних елок – тех самых, которые обычно люди украшают к праздникам.

Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии -1


Фото: The Sun

Девушка каждый год морально готовится к новогодним праздникам, потому что испытывает страх и панику, когда видит украшенные елки, сообщает издание The Sun. Это началось еще в детстве. Героиня вспоминает чувство тяжести в животе, когда она шла по лестнице своего дома и увидела елку. Она описывает ее как чудовище в форме треугольника, стоящее в темноте.

Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии -4


Фото: Pixabay

Барышня видит что-то аномальное в обычном дереве. Она говорит, что елки напоминают ей деревья из фильмов ужасов с деформированными ветками и искривленным силуэтом. Этот образ преследовал девушку до 20 лет.

Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии -7


Фото: Pixabay

Каждый год она сама себе повторяет одну и ту же фразу: это просто дерево, и оно не может причинить боль. Но страх берет верх. Много лет девушка пытается избавиться от паники, но по сей день она избегает мест, где могут находиться вечнозеленые.

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# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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