9 января – Международный день хореографа. Чем ещё известна эта дата?

Международный день хореографа

9 января свой профессиональный праздник отмечают хореографы и балетмейстеры. Постановщиков классических и современных танцев неоднократно чествуют в течение года – при проведении Всемирного дня балета и в Международный день танца. Но для того чтобы подчеркнуть значимость труда наставников танцоров, был учрежден отдельный праздник – Международный день хореографа. Изначально греческим словом «хореография» называлась запись танца. Многообразие танца, его уникальные свойства и характер требовали сохранения для передачи этого элемента культурного наследия новым поколениям. В начале XII века, появилась отдельная профессия – хореографы. В широком смысле под хореографией сегодня понимается все танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы. Он фактически является и режиссером зрелища, и тренером. Эти люди бережно хранят традиции предков, приумножают технику искусства собственным опытом и делятся им с исполнителями.

9 января отмечают День путешествия на воздушном шаре. В этот день в 1793 году Жан-Пьер Бланшар совершил первое воздушное путешествие на желтом воздушном шаре в Америке. Он был известным аэронавтом из Франции. Бланшар поднимался на небо на водородных воздушных шарах 44 раза в Европе и решил, что он будет первым, кто совершит этот подвиг в Новом Мире. Первый президент США Джордж Вашингтон и французские высокопоставленные лица прибыли за несколько минут до полета, чтобы увидеть это своими глазами. Воздухоплавание – это действительно другой мир. С 1783 года, когда братья Монгольфье впервые продемонстрировали полет теплового аэростата, сменилось не одно поколение людей. Невиданных высот достиг технический прогресс, а часть человечества продолжает покорять воздушный океан этим старым способом. Необыкновенно красивые полеты шаров по природе своей загадочны и каждый раз неповторимы. Уникальность ощущений пребывания на аэростате заключена прежде всего в преодолении силы земного притяжения, в свободном парении над Землей.

Один из самых необычных праздников славян – это День игры прятки с Зимой, который принято отмечать каждый год 9 января. Наши предки праздновали его с большим размахом. Эта традиция зародилась еще в древности, когда считалось, что морозную зиму можно перехитрить, если хорошо спрятаться от нее. Существует поверье, что легкая одежда вместо тулупов и шуб может озадачить зиму и ей захочется быстрее убежать, уступив свое место весеннему солнцу. Чтобы День игры в прятки с Зимой помог приблизить весну, наши предки старались украсить дома, используя для этого символы солнца. Женщины пекли блины и угощали ими домочадцев и гостей. Конечно же, празднование не обходилось без игры в прятки. Народные забавы, которые устраивали в этот день, нравились и взрослым, и детям. День игры в прятки с зимой можно провести и по собственному сценарию, уделив время любимым развлечениям, чтобы зарядиться весенним настроением, несмотря на время года.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!