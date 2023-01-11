11 января отмечают Международный день «спасибо». Чем ещё известна эта дата?

Международный день «спасибо»

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году. Сегодня отмечается Международный день «спасибо». Каждый день любой из нас неоднократно произносит слово признательности, при этом не задумываясь о его смысле. Но не стоит забывать, что оно обладает магическими качествами: помогает людям радовать друг друга, выражать свое внимание и дарить хорошие эмоции. Простое слово «спасибо» наверняка поднимет настроение человеку, который сделал или сказал вам что-то приятное. Пускай естественный жест уважения к окружающим людям станет вашей привычкой на протяжении всей жизни. Это поможет сделать мир прекраснее, а жизнь – счастливее. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца. Первая женская автогонка состоялась 11 января 1909 года

За всю историю мирового автоспорта наберется не более сотни женщин-пилотов. Немногим удавалось на равных состязаться с мужчинами, а в «Формуле-1» приняли участие всего пять представительниц прекрасного пола. Их, пусть и редкие, победы – это в то же время и триумф миллионов женщин, мечтавших избавиться от ярлыка «слабая половина человечества». Существует множество споров, мифов и мнений по поводу понятия «дама за рулем автомобиля». Но, несмотря на шутки, анекдоты и мужской шовинизм, смело заявляем: в женской природе нет ничего, что помешало бы даме сесть за руль и добиться успеха в вождении автомобиля. Первая чисто женская автогонка состоялась 11 января 1909 года в США. 12 участниц отправились по маршруту Нью-Йорк – Филадельфия – Нью-Йорк.

11 января 1960 года в СССР, в Звездном городке Подмосковья, был создан Центр подготовки космонавтов. Первым начальником Центра был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов. Сегодня Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина – главное российское учреждение по подготовке космонавтов. Сейчас в нем готовится к космическому старту и группа белорусских девушек. Международный день скетчноутинга