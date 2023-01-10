10 января отмечают День своеобразных людей. Чем ещё известна эта дата в истории?

День своеобразных людей

10 января отмечается необычный праздник – День своеобразных людей. К своеобразным людям можно отнести практически всех изобретателей и первооткрывателей. Прогресс человечества всегда вершился людьми, которые мыслили нестандартно. Чтобы придумать что-то новое и разрушить то, во что остальные уже давно привыкли верить, нужно обладать смелостью и уникальным талантом – способностью смотреть на вещи под другим углом. Таким удивительным человеком был английский физик, математик, астроном и механик Исаак Ньютон, который стал основателем классической физики. К таким людям относится Альберт Эйнштейн, разработавший основу для теоретической физики. В наши дни умение нестандартно мыслить для многих стало заветной мечтой. На деле же такой способностью обладают единицы, и так было всегда. Странные люди бросают вызов существующему положению вещей и категорически опровергают представление о том, что необычное – это плохо. День своеобразных людей – это прекрасная возможность проявить себя.

День спасения орлов отмечается 10 января. Одной из основных целей создания этого праздника является направление всеобщих усилий на сохранение этих птиц, а также предотвращение их исчезновения. Орлы – одни из самых сильных и красивых хищных птиц на Земле. Они гнездятся на земле, скалах или деревьях. Свою потенциальную жертву орлы высматривают, паря в воздухе, или подкарауливают, сидя на возвышенном месте. В мире сегодня насчитывается 69 видов орлов. Интересно, что самки орлов крупнее самцов на целых 30 %. Срок жизни орла зависит от вида. Белоголовый орлан и беркут живут тридцать и более лет. К сожалению, ежегодно численность орлов сокращается. Браконьерство, пестициды и другие опасности продолжают угрожать популяциям этих птиц. Орнитологи вынуждены отнести орлов к категории наиболее редких видов пернатых хищников, занесенных на страницы Красной книги.

Еще один необычный праздник отмечают 10 января – это День благодарности комнатным растениям. Не секрет, что в воздухе закрытых жилых помещений накапливаются вредные для здоровья вещества. Их могут выделять отделочные материалы, моющие средства, водопроводная вода, выхлопные газы автомобилей с улицы и многое другое. Что нас спасает? Правильно – именно комнатные растения, которые очищают воздух от вредных примесей, улучшают его качество, а также качество жизни и состояние здоровья проживающих в доме людей и животных. Эта их способность обусловлена тем, что все растения, в том числе и комнатные, выделяют фитонциды, губительные для болезнетворных бактерий. Комнатные растения можно смело назвать молчаливыми помощниками, верными друзьями и лекарями их владельцев. Они, безусловно, приносят пользу хозяевам квартир и поглощают негативную ауру, выделяют флюиды радости и счастья. Так что не забудьте поздравить их сегодня с праздником. Они хоть и не слышат вас, но все понимают!

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!