Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)

Новости Великобритании. Тренер BBC Марк Сэтел недавно столкнулся с занятным явлением. Собирая игрушечную железную дорогу для сына, мужчина стал свидетелем оптической иллюзии.
Марк Сэтел (комментарий Mashable):
Вечером я по обыкновению собирал железную дорогу для сына. Но в этот раз все детали лежали в коробке по стопкам, одна на другой. Я положил одну часть рядом с другой, тогда и заметил это!
Стало крайне любопытно. Я проделал этот трюк бесчисленное количество раз. Вот детали одинакового размера, но стоит положить их рядом – они уже отличаются. Это взрывает голову!
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