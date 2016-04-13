Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)

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Марк Сэтел (комментарий Mashable ): Вечером я по обыкновению собирал железную дорогу для сына. Но в этот раз все детали лежали в коробке по стопкам, одна на другой. Я положил одну часть рядом с другой, тогда и заметил это! Стало крайне любопытно. Я проделал этот трюк бесчисленное количество раз. Вот детали одинакового размера, но стоит положить их рядом – они уже отличаются. Это взрывает голову!

Новости Великобритании. Тренер BBC Марк Сэтел недавно столкнулся с занятным явлением. Собирая игрушечную железную дорогу для сына, мужчина стал свидетелем оптической иллюзии.

Так в чем же, собственно, подвох?

Ответ был найден еще в 19 веке американским психологом Джозефом Ястровом.

Все дело в восприятии. Две детали железной дороги действительно одинакового размера, но из-за изогнутой формы (дуга верхней части длиннее изгиба нижней) и угла размещения один участок детали кажется длиннее другого. Такое происходит, если они расположены определенным образом.

И все равно это впечатляет, не так ли?