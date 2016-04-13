Прямой эфир

Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)

13 апреля 2016 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Тренер BBC Марк Сэтел недавно столкнулся с занятным явлением. Собирая  игрушечную железную дорогу для сына, мужчина стал свидетелем оптической иллюзии.

Марк Сэтел (комментарий Mashable):
Вечером я по обыкновению собирал железную дорогу для сына. Но в этот раз все детали лежали в коробке по стопкам, одна на другой. Я положил одну часть рядом с другой, тогда и заметил это!
Стало крайне любопытно. Я проделал этот трюк бесчисленное количество раз. Вот детали одинакового размера, но стоит положить их рядом – они уже отличаются. Это взрывает голову!

За 12 часов этим видео поделилась 1 тысяча пользователей Твиттера.

Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)-1

Так в чем же, собственно, подвох?

Ответ был найден еще в 19 веке американским психологом Джозефом Ястровом.

Все дело в восприятии. Две детали железной дороги действительно одинакового размера, но из-за изогнутой формы (дуга верхней части длиннее изгиба нижней) и угла размещения один участок детали кажется длиннее другого. Такое происходит, если они расположены определенным образом.

И все равно это впечатляет, не так ли?

Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)-4

Перевод: Светлана Воропай

# калейдоскоп # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств
13 апреля 2016 12:08

Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств

Необычная дружба медведя и барсука завязалась в Приморском сафари-парке
13 апреля 2016 07:39

Необычная дружба медведя и барсука завязалась в Приморском сафари-парке

Кошка Эльза из Слуцка стала лучшей на выставке «Парад чемпионов»
12 апреля 2016 14:14

Кошка Эльза из Слуцка стала лучшей на выставке «Парад чемпионов»