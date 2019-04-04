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Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек

04 апреля 2019 08:37
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Фото спящего на спине, как человек, щенка стали вирусными в соцсетях.

Снимки питомца по кличке Пэнинин опубликовала хозяйка Янесс Куа, которая живет на Филиппинах.

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-1

На снимках пес спит на спине, как человек.

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-4

Забавными фото спящего щенка породы ши-тцу женщина поделилась в группе любителей собак в Facebook. После этого изображения стали широко распространяться в сети и быстро стали вирусными – у них тысячи лайков и комментариев, а некоторые снимки стали мемами. Многие стали делиться фото своих спящих питомцев.

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-7

Интернет-пользователи признательны хозяйке забавного питомца за то, что она подняла им настроение.

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-10

Сама женщина призналась местным СМИ, что не ожидала такой реакции на фото своей собаки.

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-13

«Я счастлива, что фото стали вирусными, но в то же время я была шокирована, потому что не ожидала, что это произойдет. Это действительно мое хобби – фотографировать моих собак».

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек-16

Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях (здесь подробнее).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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