Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек

Фото спящего на спине, как человек, щенка стали вирусными в соцсетях. Снимки питомца по кличке Пэнинин опубликовала хозяйка Янесс Куа, которая живет на Филиппинах.

На снимках пес спит на спине, как человек.

Забавными фото спящего щенка породы ши-тцу женщина поделилась в группе любителей собак в Facebook. После этого изображения стали широко распространяться в сети и быстро стали вирусными – у них тысячи лайков и комментариев, а некоторые снимки стали мемами. Многие стали делиться фото своих спящих питомцев.

Интернет-пользователи признательны хозяйке забавного питомца за то, что она подняла им настроение.

Сама женщина призналась местным СМИ, что не ожидала такой реакции на фото своей собаки.

«Я счастлива, что фото стали вирусными, но в то же время я была шокирована, потому что не ожидала, что это произойдет. Это действительно мое хобби – фотографировать моих собак».