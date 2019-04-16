«На нас вызывают милицию, очень много бывает негатива». Как на СТВ снимают сюжеты для «Добро пожаловаться!»

Ксения Замулко, корреспондент СТВ:

К нам на «горячую» линию обратился молодой человек по имени Альберт. Он купил машину за 80 тысяч долларов. Отдал её на СТО, хотел немножко улучшить, чтобы двери, как у Lamborghini, у него открывались вверх. В итоге эту машину на СТО держат в заложниках. У неё уже достали множество деталей. Она вся разломана, у неё куча всяких порезок, поломок. Едем, собственно, узнать, что же с ней случилось.

В журналистике Ксения 2 года, а в программе «Добро пожаловаться» – несколько месяцев. Но именно такой формат, признаётся девушка, ей по нраву больше всего. Скандалы, интриги, расследования придают жизни красок, а борьба за справедливость наделяет её смыслом.

Чтобы распутать историю, надо услышать все стороны конфликта. Но владелец СТО не на месте. Ксения Замулко:

Добрый день, вас беспокоит телеканал СТВ. Меня зовут Ксения, я корреспондент программы «Добро пожаловаться». Автомобиль в ужасном состоянии. Сейчас сюда едет наряд милиции. Может, вы могли бы подъехать на место и мы все вместе тут бы разобрались с этой ситуацией.

Владелец автомобиля обратился на «горячую» линию СТВ, так как своими силами за год решить проблему не смог. «Погнался за понтами» – признается Альберт, объясняя, зачем ему понадобились ламбо-двери. Но что он имеет теперь? Полусгнившую, разобранную, поцарапанную иномарку и долг.

Альберт Акимов, пострадавший:

Сейчас они требуют около 400 долларов. Там за какую-то аренду, они придумали. По дискам можно увидеть, что она полностью почти уже сгнила. На восстановление 6 тысяч, наверное, планируем доложить. Надо полностью перекрасить. Отсутствует часть крыла. Машина уже не заводится, есть повреждения, царапины на коже. Они над ней просто издевались.

Брат владельца СТО демонстрирует высшую степень гостеприимства. Идет третий час работы съёмочной группы. Ксения рассказывает, что новый проект потребовал незапланированных трат. Купила шубу и стельки с подогревом, чтобы за чужую правду не поплатиться собственным здоровьем. К слову, просто замерзнуть – самое безобидное, что может случиться на съёмке.

Ксения Замулко:

Сложность таких сюжетов, производства, в том, что можно столкнуться с неадекватностью в свою сторону и с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Вот когда, например, на нас вызывают милицию. Очень много бывает негатива. С этим просто надо смириться и жить.

И тут неожиданно для всех, выясняется, что владелец СТО, с которым Ксения разговаривала по телефону, всё это время надёжно прятался в гараже. Чем закончилась история – вы узнаете в одном из ближайших выпусков «Добро пожаловаться».

«Купил яйца 31 марта, а в них бумага о том, что они «созданы» 1 апреля. Как я купил то, чего нет?!», – спрашивает один удивленный телезритель. «Я хочу рассказать о математически объёмномыслящем мироустройстве правильной пирамиды мироздания» – предлагает просвещенный второй. Но такие звонки, конечно, единичны. В основном, телезрители обращаются с жалобами на услуги ЖКХ и некачественный товар. Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает до полусотни звонков.

Если проблема, с которой звонит телезритель, острая, социальная, затрагивает интересы большого количества людей и требует немедленного решения – на неё отреагирует информационная дирекция. Это значит, что сюжет появится в ближайшем выпуске «Новости 24 часа». Но абсолютное большинство звонков и жалоб разбирает программа «Добро пожаловаться», с каждым выпуском подтверждая свой статус «народной передачи».

Вероника Буслюк, продюсер дирекции спецпроектов СТВ:

Зачастую отношения наших корреспондентов и героев сюжета не заканчиваются после выхода программы. Они поддерживают с ними связь, общаются и когда у них происходят какие-то изменения в худшую или в лучшую сторону, была проблема и только после приезда телекамеры она решилась – они созваниваются с корреспондентом. Как правило, мы следим за нашими героями и готовы показывать развитие сюжета. «Добро пожаловаться» – настоящий старожил СТВ. Она появилась одной из первых в эфирной сетке телеканала 17 лет назад, с тех пор вышло около тысячи выпусков. С февраля у «Добро пожаловаться» новый формат. За пару месяцев рейтинг передачи вырос в несколько раз.