Личный пилот Меган Маркл уволился из-за нежелания быть «доставщиком еды»

Новости Великобритании. Королевской семье придётся искать ещё одного нового сотрудника. Личный пилот герцогини Сассекской уволился из-за нежелания быть «службой доставки».

Как сообщает Radar Online, пилот устал исполнять гастрономические пожелания беременной Меган. По словам источника информации, принц Гарри регулярно просил пилота доставлять Маркл разные странные закуски.

Поначалу сотрудник относился к этому с пониманием, но через какое-то время заявил, что больше не может работать курьером 24/7.

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Теперь Кенсингтонский дворец ищет нового королевского пилота, который будет управлять вертолётом Sikorsky S76 C ++. От сотрудника требуется быть «гибким», чтобы иметь возможность выполнять поручения в любое время, а также быть инициативным и уметь решать возникающие проблемы.

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Ранее уже сообщалось, что когда Меган Маркл вошла в королевскую семью, её новые «подчинённые» начали уходить. Хотя Эми Пикерилл, которая тоже хотела подать в отставку, согласилась продолжить сотрудничество до тех пор, пока супруга принца Гарри не родит первенца.