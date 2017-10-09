Умер легендарный французский актер Жан Рошфор

Агентство France-Presse сообщило, что на 88-ом году жизни скончался французский актер Жан Рошфор.

Рошфор дебютировал в кино в 1958 году и моментально заработал себе славу талантливого комедийного актера. На его счету около 130 фильмов и 20 сериалов.