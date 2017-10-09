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Умер легендарный французский актер Жан Рошфор

09 октября 2017 12:56
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Агентство France-Presse сообщило, что на 88-ом году жизни скончался французский актер Жан Рошфор.

Рошфор дебютировал в кино в 1958 году и моментально заработал себе славу талантливого комедийного актера. На его счету около 130 фильмов и 20 сериалов.

Умер легендарный французский актер Жан Рошфор-1

«Высокий блондин в черном ботинке». Фото: imdb.com

Известность Жану Рошфору принесла серия картин про «Анжелику, маркизу ангелов». К числу самых заметных фильмов актера относятся «Высокий блондин в черном ботинке», «Граф Монте-Кристо», «Огни Сретенья», «Краб-барабанщик». На его счету три премии «Сезар» и приз Венецианского кинофестиваля. Несмотря на почтенный возраст, Жан Рошфор активно снимался в кино. Последней картиной актера стала комедия «Флорида».

# Звезды # Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Жан Рошфор

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