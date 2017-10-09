Умер легендарный французский актер Жан Рошфор

Агентство France-Presse сообщило, что на 88-ом году жизни скончался французский актер Жан Рошфор.
Рошфор дебютировал в кино в 1958 году и моментально заработал себе славу талантливого комедийного актера. На его счету около 130 фильмов и 20 сериалов.
Агентство France-Presse сообщило, что на 88-ом году жизни скончался французский актер Жан Рошфор.
Рошфор дебютировал в кино в 1958 году и моментально заработал себе славу талантливого комедийного актера. На его счету около 130 фильмов и 20 сериалов.
«Высокий блондин в черном ботинке». Фото: imdb.com
Известность Жану Рошфору принесла серия картин про «Анжелику, маркизу ангелов». К числу самых заметных фильмов актера относятся «Высокий блондин в черном ботинке», «Граф Монте-Кристо», «Огни Сретенья», «Краб-барабанщик». На его счету три премии «Сезар» и приз Венецианского кинофестиваля. Несмотря на почтенный возраст, Жан Рошфор активно снимался в кино. Последней картиной актера стала комедия «Флорида».