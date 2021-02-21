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Женщине надоели стандарты красоты, поэтому она перестала брить усы и выщипывать брови

21 февраля 2021 10:01
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Женщина возмущалась, что мужчины гораздо меньше следят за собой. Теперь она не бреет усы и не выщипывает брови. 

Как сообщает Daily Star, 31-летняя датчанка Эльдина Джаганжак разочаровалась в общепринятых стандартах красоты. Женщину злило, что девушки должны тратить на уход за своей внешностью гораздо больше времени, чем мужчины. 

По словам Эльдины, мужчины могут себе позволить отрастить бороду и при этом не испытывать никаких проблем. В то же время, если девушка выходит на улицу, то она практически обязана брить ноги. В марте 2020 года Джаганжак решила, что с неё хватит такой несправедливости. 

Женщине надоели стандарты красоты, поэтому она перестала брить усы и выщипывать брови -1

Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

С тех пор датчанка не прикасалась к волосам на своём лице. Эльдина утверждает, что это придало ей уверенности, а также помогает избегать мужского внимания. Однако, по словам женщины, вместо этого мужчины теперь странно смотрят на неё, а некоторые и вовсе невежливо кричат: «Сбрей это». 

Женщине надоели стандарты красоты, поэтому она перестала брить усы и выщипывать брови -4

Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

 «Я решила сосредоточиться на задачах и целях, которые мне нужно выполнить, а не на том, как я выгляжу, выполняя их. Меня не волнует, нравлюсь ли я людям, потому что я, вероятно, никогда их больше не увижу», – заявила Джаганжак. 

Женщине надоели стандарты красоты, поэтому она перестала брить усы и выщипывать брови -7

Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Также Эльдина рассказала, что помимо критики было и много поддержки. Друзья и знакомые датчанки или ничего не сказали относительно её нового имиджа, или даже высказались в позитивном ключе. По их словам, главное, чтобы самой женщине было комфортно, а всё остальное – мелочи. 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая провела эксперимент с цветом волос. Люди относятся лучше блондинкам или к брюнеткам – читайте здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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