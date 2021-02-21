Женщине надоели стандарты красоты, поэтому она перестала брить усы и выщипывать брови

Женщина возмущалась, что мужчины гораздо меньше следят за собой. Теперь она не бреет усы и не выщипывает брови.

Как сообщает Daily Star, 31-летняя датчанка Эльдина Джаганжак разочаровалась в общепринятых стандартах красоты. Женщину злило, что девушки должны тратить на уход за своей внешностью гораздо больше времени, чем мужчины.

По словам Эльдины, мужчины могут себе позволить отрастить бороду и при этом не испытывать никаких проблем. В то же время, если девушка выходит на улицу, то она практически обязана брить ноги. В марте 2020 года Джаганжак решила, что с неё хватит такой несправедливости.