Стала мачехой для ровесницы. История любви пары с разницей в 27 лет

Для настоящей любви разница в возрасте не имеет никакого значения. Это доказала пара, где мужчина старше своей возлюбленной на 27 лет.

Как рассказало издание Metro, Брэнди Райан и Джейсон Солтер познакомились в ресторане, где девушка работала официанткой. Пара поделилась, что симпатия возникла при первой же встрече, но ни о каких отношениях не шла речь, поскольку у каждого из них были другие партнёры.