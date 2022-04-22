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Стала мачехой для ровесницы. История любви пары с разницей в 27 лет

22 апреля 2022 06:08
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Для настоящей любви разница в возрасте не имеет никакого значения. Это доказала пара, где мужчина старше своей возлюбленной на 27 лет.  

Как рассказало издание Metro, Брэнди Райан и Джейсон Солтер познакомились в ресторане, где девушка работала официанткой. Пара поделилась, что симпатия возникла при первой же встрече, но ни о каких отношениях не шла речь, поскольку у каждого из них были другие партнёры.  

Стала мачехой для ровесницы. История любви пары с разницей в 27 лет-1

Фото: Mercury Press

Однако позже возлюбленные всё-таки начали встречаться. Общие друзья отреагировали на их союз положительно, никто из знакомых не обращал внимания на разницу в возрасте. Но родители девушки всё же долго противились такому союзу. Райан рассказала, что только через несколько лет они начали дружелюбно относиться к её избраннику.  

Стала мачехой для ровесницы. История любви пары с разницей в 27 лет-4

Фото: Mercury Press

Также пара отметила, что прохожие иногда путают их с дочкой и отцом. И это неудивительно, ведь возлюбленная Джейсона всего лишь на полгода старше его дочери.  

Кстати, ранее мы рассказывали про пару, где разница между супругами составляет 46 лет. Бабушка вышла замуж за молодого человека в 83 года – подробности здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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