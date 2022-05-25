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Лучше поздно, чем никогда. Мужчина впервые женился в 95 лет и ни о чём не жалеет

25 мая 2022 07:42
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Найти вторую половинку – задача не из простых. Особенно, если тебе уже за 90. Но даже и эта цель может быть выполнена. Например, Джулиан Мойл решил жениться в 95 лет и ни о чём не жалеет.  

Лучше поздно, чем никогда. Мужчина впервые женился в 95 лет и ни о чём не жалеет-1

Фото: WalesOnline/Rob Browne

Как рассказало издание Wales Online, мужчина встретил свою избранницу 23 лет назад в церкви, где они, кстати, и провели свадебную церемонию. Избранницей Джулиана стала 84-летняя Валери Уильямс, которой он сделал предложение только несколько месяцев назад.  

Лучше поздно, чем никогда. Мужчина впервые женился в 95 лет и ни о чём не жалеет-4

Фото: WalesOnline/Rob Browne

Невеста призналась, что после стольких лет знакомства ей просто не верится, что они станут мужем и женой. А все вопросы, почему в таком возрасте Джулиан всё-таки сделал предложение, он отвечает, что больше нигде и никогда не найдёт такую же смешную и радостную женщину.  

Кстати, ранее мы рассказывали о 73-летней невесте. Она пережила предательство и нашла новую любовь – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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