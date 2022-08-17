17 августа отмечается День секонд-хенда. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 17 августа, отмечается День комиссионного магазина (или День секонд-хенда). Кто-то посещает комиссионные магазины в связи с затруднительным финансовым положением, для кого-то принципиальной становится покупка товара по более низкой цене, пусть даже товар не будет новым. Но сегодня очень актуальна концепция разумного потребления. И многие уверены – ресейл спасает мир от перепроизводства вещей. За последние годы потребительские привычки кардинально меняются: бесконтрольный шопоголизм и показная роскошь стали моветоном, обезличенный нормкор – новой философией жизни, а концепция «лучше меньше, но лучше» – принцип современных людей. Поэтому секонд-хенды и комиссионки – лучшие друзья и тех, кто заботится о сохранении нашей планеты.
17 августа 1942 года родился Муслим Магомаев
В 1942 году в этот день родился Муслим Магомаев, популярнейший оперный и эстрадный певец, народный артист СССР. Сегодня 80 лет со дня его рождения. Слава Магомаева в 1960-1970-е годы была огромной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. До сих пор на постсоветском пространстве его любят и слушают.
17 августа 1974 года вошел в историю бокса как день открытия первого чемпионата мира среди боксеров-любителей
День 17 августа 1974 года вошел в историю бокса как дата открытия первого чемпионата мира среди боксеров-любителей. Он проводился в Гаване с 17 по 30 августа. Одним из героев чемпионата стал советский боксер Василий Соломин. Про 21-летнего парня кубинские газеты писали с восторгом, Фидель Кастро лично вручил ему золотую медаль и приз лучшего боксера турнира.
17 августа отмечается День проснувшихся улиток
17 августа отмечается День проснувшихся улиток. Улитки – одно из самых убедительных доказательств теории эволюции Дарвина. Они могут приспособиться практически к любым условиям обитания. Это далеко не глупые создания. Они способны мыслить и принимать решения, основанные на своем жизненном опыте. Иногда мы, словно улитки, запираемся в своих домиках-ракушках. Мир вокруг нас живой и искрящийся, зачем тогда от него прятаться? Может быть, стоит сегодня, 17 августа, в День проснувшихся улиток встать пораньше и, выбравшись из своего домика, окунуться в разноцветное буйство.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!