17 августа отмечается День секонд-хенда. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 17 августа, отмечается День комиссионного магазина (или День секонд-хенда). Кто-то посещает комиссионные магазины в связи с затруднительным финансовым положением, для кого-то принципиальной становится покупка товара по более низкой цене, пусть даже товар не будет новым. Но сегодня очень актуальна концепция разумного потребления. И многие уверены – ресейл спасает мир от перепроизводства вещей. За последние годы потребительские привычки кардинально меняются: бесконтрольный шопоголизм и показная роскошь стали моветоном, обезличенный нормкор – новой философией жизни, а концепция «лучше меньше, но лучше» – принцип современных людей. Поэтому секонд-хенды и комиссионки – лучшие друзья и тех, кто заботится о сохранении нашей планеты. 17 августа 1942 года родился Муслим Магомаев

В 1942 году в этот день родился Муслим Магомаев, популярнейший оперный и эстрадный певец, народный артист СССР. Сегодня 80 лет со дня его рождения. Слава Магомаева в 1960-1970-е годы была огромной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. До сих пор на постсоветском пространстве его любят и слушают. 17 августа 1974 года вошел в историю бокса как день открытия первого чемпионата мира среди боксеров-любителей

День 17 августа 1974 года вошел в историю бокса как дата открытия первого чемпионата мира среди боксеров-любителей. Он проводился в Гаване с 17 по 30 августа. Одним из героев чемпионата стал советский боксер Василий Соломин. Про 21-летнего парня кубинские газеты писали с восторгом, Фидель Кастро лично вручил ему золотую медаль и приз лучшего боксера турнира. 17 августа отмечается День проснувшихся улиток