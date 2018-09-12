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Пять тысяч просмотров за сутки. ХК «Динамо-Минск» представил новый музыкальный трек сезона – «На лезвии стали»

12 сентября 2018 11:58
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» вошел в новый сезон с новой музыкальной темой.

11 сентября была представлена новая клубная песня «На лезвии стали», которую исполнил рэпер Freddy Red.

Исполнитель и автор слов – Freddy Red – в соцсетях отметил, что «спорт – объединяет! Я рад представить Вам совместную работу с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Эта история про длинный путь к успеху, свойственный каждому из нас, на примере хоккеиста».

Режиссер работы – Антон Мамоненко – отметил, что «снимать на Минск-Арене было кайфово».

Пять тысяч просмотров за сутки. ХК «Динамо-Минск» представил новый музыкальный трек сезона – «На лезвии стали»-1

Скриншот из видео. Источник: YouTube-канал «hcdinamoby»

Хоккейный клуб на своей официальной странице отдельно поблагодарил за участие в съемках клипа и подготовке предматчевого шоу #намродной СДЮШОР БФСО «Динамо» «команды 2008 года рождения (тренер Сергей Громов) и 2003 года рождения (тренер Артем Ботвенков), а также персонально Арсения Гука и Дмитрия Нагорного».

На YouTube-канала ХК за сутки работу посмотрели около пяти тысяч раз.

Подписчики оценили новый трек сезона.

«Классный трек. Очень эмоциональный и со смыслом»,

«Трек затронул душу с первых секунд!  Отлично подходит к хоккейной атмосфере!!!»,

«Круто очень! И трек и видео».

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# Хоккей Беларуси # калейдоскоп

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