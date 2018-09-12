Пять тысяч просмотров за сутки. ХК «Динамо-Минск» представил новый музыкальный трек сезона – «На лезвии стали»

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» вошел в новый сезон с новой музыкальной темой.

11 сентября была представлена новая клубная песня «На лезвии стали», которую исполнил рэпер Freddy Red.

Исполнитель и автор слов – Freddy Red – в соцсетях отметил, что «спорт – объединяет! Я рад представить Вам совместную работу с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Эта история про длинный путь к успеху, свойственный каждому из нас, на примере хоккеиста».

Режиссер работы – Антон Мамоненко – отметил, что «снимать на Минск-Арене было кайфово».