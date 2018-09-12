Это окажет влияние на сон и печень. Почему людям старше 40 рекомендуется соблюдать «дни трезвости»

В Великобритании новая кампания призывает людей в возрасте старше 40 лет регулярно проводить «дни трезвости».

По информации BBC, был проведен опрос 9 тысяч людей в возрасте от 18 до 85 лет.

Оказалось, что люди средних лет – от 45 до 65 лет – склонны выпивать алкоголя в неделю больше рекомендуемого (разрешенного врачами) количества.

Представители этой возрастной группы считают, что сократить количество употребляемого алкоголя намного сложнее, чем придерживаться здорового питания или заниматься в спортзале.

Но врачи считают, что «дни трезвости» улучшат сон, помогут с потерей лишнего веса и уменьшат риск высокого кровяного давления и появления раковых заболеваний.

Доктор Джулия Верн, специалист по вопросам болезней печени, сказала: «День без употребления алкоголя дает вам возможность очистить ваш организм и дать вашей печени отдохнуть. Также такой день сразу же окажет влияние на сон и потреблении калорий».

Оказалось, что гораздо проще устроить целый «день трезвости», чем, например, сократить количество выпитого вина с одного большого бокала до одного маленького.

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Кампания работает при совместном сотрудничестве общественного здравоохранения в Англии и благотворительной организация Drinkaware.

В ходе опроса оказалось, что каждый пятый пил больше рекомендуемого (разрешенного врачами) количества алкоголя в неделю.

Две трети респондентов сказали, что сократить количество выпитого алкоголя труднее, чем улучшить свое питание, больше заниматься спортом или меньше курить.

Джулия Верн, доктор:

Большинство людей среднего возраста пьют не ради эффекта опьянения. Они относятся к этому, как к социальной норме, вознаграждению за успех, компенсации за трудный день на работе. Это стало привычкой и частью их жизни. Но чем больше вы пьете, тем больше вы повышаете риск высокого кровяного давления, болезней сердца и печени, появления раковых заболеваний.

Верн также отметила, что многие люди, которые боролись с лишним весом, даже не представляли, сколько калорий содержится в алкоголе.

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Недавно исследование, проведенное научным журналом Lancet, показало, что нет безопасных доз потребления алкоголя. Однако если выпивать один бокал в день, то риски были небольшими.