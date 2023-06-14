14 июня Международный день ванны. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Это международное мероприятие и проводится для того, чтобы выразить благодарность донорам крови, ежедневно спасающим человеческие жизни.

Стремительно развивается медицина, появляются эффективные технологии лечения сложнейших заболеваний, но невозможно обойтись без помощи доноров – добровольных спасателей, не жалеющих своей крови, готовых поделиться ей со всем человечеством. Всемирный день донора призывает большее число людей во всем мире добровольно и регулярно сдавать свою кровь под лозунгом «Сдавайте бесплатно, сдавайте часто. Донорство крови – это важно».