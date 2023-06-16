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16 июня Международный день морской черепахи. Чем ещё известна эта дата?

16 июня 2023 07:13
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Сегодня, 16 июня, День защиты детей Африки. Основная цель праздника – привлечь внимание к жизни детей в странах региона. Тысячи детей в странах Африки ежедневно подвергаются жестокому обращению. В особо тяжелой ситуации находятся бездомные дети. Бедность, вооруженные конфликты, СПИД, а также насилие в семье заставляют детей уходить из дома, жить и работать на улице.

16 июня Международный день морской черепахи. Чем ещё известна эта дата?-1

Чаще всего такие дети сталкиваются с насилием и эксплуатацией, работая на фермах и шахтах, или даже вовлекаются в вооруженные группировки. За последние несколько лет в ряде африканских стран были достигнуты значительные результаты в сфере защиты прав детей. Многие страны смогли разработать механизмы социальной защиты, чтобы предотвратить выход ребенка из дома в поисках заработка.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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