16 июня Международный день морской черепахи. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 16 июня, День защиты детей Африки. Основная цель праздника – привлечь внимание к жизни детей в странах региона. Тысячи детей в странах Африки ежедневно подвергаются жестокому обращению. В особо тяжелой ситуации находятся бездомные дети. Бедность, вооруженные конфликты, СПИД, а также насилие в семье заставляют детей уходить из дома, жить и работать на улице.

Чаще всего такие дети сталкиваются с насилием и эксплуатацией, работая на фермах и шахтах, или даже вовлекаются в вооруженные группировки. За последние несколько лет в ряде африканских стран были достигнуты значительные результаты в сфере защиты прав детей. Многие страны смогли разработать механизмы социальной защиты, чтобы предотвратить выход ребенка из дома в поисках заработка.