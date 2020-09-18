«Недавно человек встретился с тремя медвежатами». Один день с лесничим Березинского заповедника
Александр Афанасенко держит вахту в уникальном Березинском заповеднике. За окном его УАЗика – эталон нетронутой природы. Болотные массивы черноольховых лесов сменяет россыпь чистейших рек и озер. Осеннюю дымку, зимнее покрывало. Лесник пошел по стопам отца и решил, что милее родного края ничего нет.
Александр Афанасенко, лесничий Домжерицкого лесничества ГПУ «Березинский биосферный заповедник»:
Для тех, которые работают в Минлесхозе, это бардак, для нас – это естественная среда, в принципе для этого мы и созданы, чтобы сохранить первозданное, чтобы деревья росли, падали, потом они перегнивали, питались разные насекомые.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Под нашими ногами настоящая история, да?
Александр Афанасенко:
У нас получается скоро 100-летний рубеж.
Зеленую миссию Александр выполняет, как доктор. Опасные сухостои, которые могут оказаться на проезжей части, отправляет на дрова местным. Деревья в заповеднике разрезает только тогда, когда ни проехать, ни пройти. Такая же история и на тропинках лесного зоопарка, чтобы обеспечить комфорт. Сюда лесники еще привозят любимое лакомство всех зверушек – свежие ветки. Но с диким миром они сталкиваются не только в вольерах.
Александр Афанасенко:
Недавно человек встретился с тремя медвежатами. У нас тут старый сад, и они любят приходить за яблоками. Если зверь нормальный, здоровый, он никогда не пойдет к человеку, всегда обойдет его стороной. Но лучше всегда обозначить, разговаривать, вести беседу, чтобы зверь понимал, что кто-то находится здесь.
Час пик у лесников начинается не только во время бурь, но и когда у животных начинается гон, они мигрируют и, как следствие, оказываются под колесами. От таких экстренных вызовов сердце обливается кровью, но реагировать нужно оперативно. Азы профессии наш герой получал в Полоцке и Брянске. Но природа непостижима и непредсказуема, важен еще и личный опыт. 12 тысяч зеленых га как захватывающий квест. На некоторые мхи даже не ступала нога человека. Сохранить это богатство для потомков – основное кредо.
Александр Афанасенко:
Мы ставим аншлаги природоохранные, мы устанавливаем знаки, чтобы люди понимали, что находятся именно в Березинском биосферном заповеднике.
А еще ставят шлагбаумы, проводят генеральную уборку вблизи дорог и следят за гостями заповедника. Даров здесь немало, и любителей поохотиться тоже. Меж тем, сбор грибов и ягод разрешен только для местных и их близких. Исключение – туристы, которые останавливаются в гостиничном комплексе. Причем пропуск нужно продлевать каждый год и знать меру, иначе лесные стражники вправе оштрафовать.
Александр Афанасенко:
Нельзя находиться даже в лесу посторонним людям без разрешений. У нас есть специально разрешенные участки, где можно собирать грибы и ягоды. У нас лимитированное количество сбора грибов и ягод: на человека это 20 кг ягод и 20 кг грибов.
Более того, в теплицах выращивают новый лес. Только этой весной получили около миллиона посадочного материала. Посмотреть на первозданную красоту приезжают со всех уголков планеты.
Чтобы стать ближе к природе, в Березинском организовали конные, водные и велопрогулки.
Настоящая сказка и подкормочные площадки. Только здесь зимой можно встретить около 30 благородных оленей.
Александр Афанасенко:
Если люди изъявляют желание, то приходят с гидом сюда, садятся и наблюдают. Могут брать с собой тепловизор, это в основном зимой.
Анастасия Макеева:
Чем подкармливаете, что любят?
Александр Афанасенко:
Овес, ячмень, выкладываем соль. Вот такая у нас смотровая площадка.
Анастасия Макеева:
Тут еще можно фотоохоту вести.
Александр Афанасенко:
Да, мы устанавливаем фотоловушки.
Удивительных экотроп в заповеднике немало, но к этому валуну возле дендропарка Александр Афанасенко ведет всех гостей.
Александр Афанасенко:
Говорят, что он исполняет желания. Надо приложить руку, загадать желание, и оно обязательно сбудется.
К слову, треть белорусской популяции бурого медведя обитает на Березинских просторах. А еще здесь нашли приют 108 краснокнижных животных, 57 птиц и 88 растений. Сберечь это наследие в наших силах.