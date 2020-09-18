«Недавно человек встретился с тремя медвежатами». Один день с лесничим Березинского заповедника

Александр Афанасенко держит вахту в уникальном Березинском заповеднике. За окном его УАЗика – эталон нетронутой природы. Болотные массивы черноольховых лесов сменяет россыпь чистейших рек и озер. Осеннюю дымку, зимнее покрывало. Лесник пошел по стопам отца и решил, что милее родного края ничего нет.

Александр Афанасенко, лесничий Домжерицкого лесничества ГПУ «Березинский биосферный заповедник»:

Для тех, которые работают в Минлесхозе, это бардак, для нас – это естественная среда, в принципе для этого мы и созданы, чтобы сохранить первозданное, чтобы деревья росли, падали, потом они перегнивали, питались разные насекомые.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Под нашими ногами настоящая история, да? Александр Афанасенко:

У нас получается скоро 100-летний рубеж. Зеленую миссию Александр выполняет, как доктор. Опасные сухостои, которые могут оказаться на проезжей части, отправляет на дрова местным. Деревья в заповеднике разрезает только тогда, когда ни проехать, ни пройти. Такая же история и на тропинках лесного зоопарка, чтобы обеспечить комфорт. Сюда лесники еще привозят любимое лакомство всех зверушек – свежие ветки. Но с диким миром они сталкиваются не только в вольерах.

Александр Афанасенко:

Недавно человек встретился с тремя медвежатами. У нас тут старый сад, и они любят приходить за яблоками. Если зверь нормальный, здоровый, он никогда не пойдет к человеку, всегда обойдет его стороной. Но лучше всегда обозначить, разговаривать, вести беседу, чтобы зверь понимал, что кто-то находится здесь.

Час пик у лесников начинается не только во время бурь, но и когда у животных начинается гон, они мигрируют и, как следствие, оказываются под колесами. От таких экстренных вызовов сердце обливается кровью, но реагировать нужно оперативно. Азы профессии наш герой получал в Полоцке и Брянске. Но природа непостижима и непредсказуема, важен еще и личный опыт. 12 тысяч зеленых га как захватывающий квест. На некоторые мхи даже не ступала нога человека. Сохранить это богатство для потомков – основное кредо.

Александр Афанасенко:

Мы ставим аншлаги природоохранные, мы устанавливаем знаки, чтобы люди понимали, что находятся именно в Березинском биосферном заповеднике.

А еще ставят шлагбаумы, проводят генеральную уборку вблизи дорог и следят за гостями заповедника. Даров здесь немало, и любителей поохотиться тоже. Меж тем, сбор грибов и ягод разрешен только для местных и их близких. Исключение – туристы, которые останавливаются в гостиничном комплексе. Причем пропуск нужно продлевать каждый год и знать меру, иначе лесные стражники вправе оштрафовать.

Александр Афанасенко:

Нельзя находиться даже в лесу посторонним людям без разрешений. У нас есть специально разрешенные участки, где можно собирать грибы и ягоды. У нас лимитированное количество сбора грибов и ягод: на человека это 20 кг ягод и 20 кг грибов.

Более того, в теплицах выращивают новый лес. Только этой весной получили около миллиона посадочного материала. Посмотреть на первозданную красоту приезжают со всех уголков планеты.

Чтобы стать ближе к природе, в Березинском организовали конные, водные и велопрогулки.

Настоящая сказка и подкормочные площадки. Только здесь зимой можно встретить около 30 благородных оленей. Александр Афанасенко:

Если люди изъявляют желание, то приходят с гидом сюда, садятся и наблюдают. Могут брать с собой тепловизор, это в основном зимой.

Анастасия Макеева:

Чем подкармливаете, что любят? Александр Афанасенко:

Овес, ячмень, выкладываем соль. Вот такая у нас смотровая площадка.

Анастасия Макеева:

Тут еще можно фотоохоту вести. Александр Афанасенко:

Да, мы устанавливаем фотоловушки. Удивительных экотроп в заповеднике немало, но к этому валуну возле дендропарка Александр Афанасенко ведет всех гостей. Александр Афанасенко:

Говорят, что он исполняет желания. Надо приложить руку, загадать желание, и оно обязательно сбудется.