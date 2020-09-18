«Чем больше спиц, тем прочнее». Какой зонт выбрать и как им правильно пользоваться?

Изобретателем современного складного зонта считается немец Ханс Хаупт. По одной из версий он получил травму ноги во время Первой мировой и был вынужден ходить с тростью в одной руке и громоздким зонтом-тростью в другой. Через несколько лет он разработал компактный складной зонт с телескопическими спицами.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

С тех пор зонты заметно уменьшились, ультракомпактные модели до 20 сантиметров в длину и весят как мобильный телефон.

Их каркас сделан из легкого алюминия, а стержень складывается в пять раз. Правда, при сильном ветре компактный зонтик может сломаться. Гораздо надежнее стандартные модели, которые складываются 2-3 раза. Анастасия Морозова, начальник отдела маркетинга:

Мы рекомендуем рассматривать такой зонт, как автомат, потому что он более ловкий, особенно если мы идем из магазина с большими пакетами, то сложить зонт еще и вручную, это доставляет определенные неудобства. На зонте автомате можем увидеть две стрелочки, которые означают, что мы и открываем его, и закрываем кнопкой. На полуавтомате, как правило, такая кнопочка будет одна.

Но учтите, что открывать новый зонтик нужно правильно. Кирилл Грамович, мастер по ремонту зонтов:

Мы его открываем, обязательно встряхиваем, чтобы расправить спицы, и потом открываем его не вниз, а вертикально вверх. Иногда бывает такое, что зонтик немножко подвисает, это ничего страшного, просто надо немножко его встряхнуть. Он через 5-6 раз примет нужную ему форму.

Смотрите на спицы. Обычно их восемь, но лучше поискать модели с десятью спицами. Такие зонты служат дольше. Анастасия Морозова:

Чем больше спиц, тем прочнее зонт и меньше клин. Таким образом, парусность зонта будет меньше, и при внутреннем давлении ветра в куполе, давление будет распространяться на сами спицы. Когда их больше, соответственно, их сложнее сломать или согнуть.

Самые надежные семейных размеров. Они могут иметь 12, 18 и даже 24 спицы. Хорошо, если спицы не полностью металлические, а с углепластиковыми вставками. Это система антиветер. Анастасия Морозова:

Сталь – это блестящий материал, углепластик – это материал, который легче и прочнее металла, но он гибче. В нашем зонте первая часть сделана из металла – это сталь, следующие части сделаны из углепластика.

Теперь обратите внимание на то, как спицы закреплены, плотно ли они пришиты. Сколько мест креплений. В идеале их должно быть три. Закрывать зонт тоже нужно правильно. Кирилл Грамович:

Есть один нюанс: надо обязательно не в охапку складывать спицы, а обязательно раздвинуть спицы, чтобы было свободное место и после этого аккуратно закрывать, потому что бывает при неправильном сложении наконечники спиц упираются в ручку, что может привести к поломке либо наконечника, либо самой спицы.

Напоследок о ручке. Она не должна быть слишком маленькой, иначе вы можете перегрузить кисть и получить микронадрывы суставов. Правильную ручку удобно держать в руке. Анастасия Морозова:

Есть три маленьких нюанса, которые нужно всегда учитывать в нашей обычной жизни, когда у нас уже есть зонт, как продлить ему жизнь. Первое – автомат, полуавтомат или механика – это не группа передач в машине, это тип сложения зонта, поэтому всегда используйте строго так, как он должен открываться и закрываться. Сушите зонт в открытом виде. И третий очень важный момент – никогда не занимайтесь саморемонтом.

Популярная модель зонт-трость. В отличие от своих складных братьев, он, конечно, громоздкий, но из преимуществ – большой купол. Кирилл Грамович:

Во время ураганных ветров очень важно не прикрываться самим зонтиком, потому что он на это не рассчитан. При ураганном ветре может сломаться крайняя часть спицы и вывернуть остальные. Это не является гарантийным случаем. И модницам на заметку.