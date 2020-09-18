Прямой эфир

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак

18 сентября 2020 10:39
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тростниковый сахар (50 г), сгущённое молоко (20 г), банан (половина), тостовый хлеб (4 кусочка), корица (3 г) и сливочное масло (40 г).

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-1

Смазываем сливочным маслом тосты.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-4

Теперь мы посыпаем тростниковым сахаром и корицей.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-7

Нарезаем банан и выкладываем на тосты.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-10

Теперь поливаем сгущёнкой. Можно делать без сгущёнки, но они будут менее сладкие.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-13

Закрываем вторым тостом.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-16

Обжариваем тосты на сковороде на сливочном масле до румяной корочки 2-3 минуты с обеих сторон.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-19

Наши тосты обжарились и теперь перекладываем их на противень, ставим в разогретую духовку на 2-3 минуты при 180 градусах, чтобы наши сэндвичи были более хрустящими и вкусными.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-22

Наши тосты готовы и теперь мы можем приступать к украшению. Разрезаем тосты и украшаем клубникой.

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-25

Приятного аппетита!

Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак-28

Кстати, вот несколько интересных фактов и советов.

Тосты – распространённое блюдо в Америке и в Европе. Тосты пришли к нам из Франции, так французы спасали свой залежавшийся хлеб. Это универсальное блюдо, которое можно сочетать с ягодами, фруктами, с мясом и рыбой. Можно их делать сладкими или нейтральными, но всегда это будет очень вкусно.

Для блюд лучше использовать молотую корицу, а для напитков можно взять кору корицы, но смотрите не переборщите, потому что она очень острая и пряная.

После того, как вы вскрыли пакетик с корицей, лучше её сразу же использовать, потому что вкусовые качества корицы остаются, а все полезные свойства пропадают.

Корица улучшает тонус, повышает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами, поэтому больше используйте её в рационе. Считается, что с помощью корицы можно обеззаразить продукты, в которые попала кишечная палочка.

Если у вас дома не найдётся фруктов, то вы можете тосты сделать просто с корицей и со сливочным маслом либо с курицей, рыбой.

В этих тостах используется сгущёнка, вы можете использовать варенье, джем, мёд – всё, что вам по душе.

Лучше использовать сливочное масло, так как оно придаёт тостам нежный сливочный вкус, но можно заменить подсолнечным.

# Завтрак # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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