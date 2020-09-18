Тосты с бананом и корицей. Готовим быстрый и вкусный завтрак

Кстати, вот несколько интересных фактов и советов.

Тосты – распространённое блюдо в Америке и в Европе. Тосты пришли к нам из Франции, так французы спасали свой залежавшийся хлеб. Это универсальное блюдо, которое можно сочетать с ягодами, фруктами, с мясом и рыбой. Можно их делать сладкими или нейтральными, но всегда это будет очень вкусно.

Для блюд лучше использовать молотую корицу, а для напитков можно взять кору корицы, но смотрите не переборщите, потому что она очень острая и пряная.

После того, как вы вскрыли пакетик с корицей, лучше её сразу же использовать, потому что вкусовые качества корицы остаются, а все полезные свойства пропадают.

Корица улучшает тонус, повышает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами, поэтому больше используйте её в рационе. Считается, что с помощью корицы можно обеззаразить продукты, в которые попала кишечная палочка.

Если у вас дома не найдётся фруктов, то вы можете тосты сделать просто с корицей и со сливочным маслом либо с курицей, рыбой.

В этих тостах используется сгущёнка, вы можете использовать варенье, джем, мёд – всё, что вам по душе.

Лучше использовать сливочное масло, так как оно придаёт тостам нежный сливочный вкус, но можно заменить подсолнечным.