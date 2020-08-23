Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом

Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые обожают ездить по миру, хвастаться фотографиями и рассказывать невероятные истории.

Несомненно, мы любим своих друзей, но иногда эта их привычка ужасно раздражает. Случается, что по некоторым причинам мы либо не хотим, либо не можем отправиться в путешествие. А если всё-таки получилось выкроить время, чтобы посмотреть достопримечательности, можно сильно разочароваться. Ведь на фотографиях они не совсем такие, как в реальности. Или можно просто выбрать неудачным момент для путешествия.

Остров Нейлл, Индия

«Место, где стоит побывать хотя бы раз в жизни».