Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые обожают ездить по миру, хвастаться фотографиями и рассказывать невероятные истории.
Несомненно, мы любим своих друзей, но иногда эта их привычка ужасно раздражает. Случается, что по некоторым причинам мы либо не хотим, либо не можем отправиться в путешествие. А если всё-таки получилось выкроить время, чтобы посмотреть достопримечательности, можно сильно разочароваться. Ведь на фотографиях они не совсем такие, как в реальности. Или можно просто выбрать неудачным момент для путешествия.
Остров Нейлл, Индия
«Место, где стоит побывать хотя бы раз в жизни».
Фото: reddit.com/user/Sofa_King_Chubby
Ласточкино Гнездо, Крымский полуостров
«Всегда думал, что Ласточкино Гнездо – эдакий большой рыцарский замок, а на самом деле домик 10 на 20 метров».
Фото: instagram.com/uliia_severenhyk и pikabu.ru / tolctblx
Розовый город, Иордания
Фото: instagram.com/ima1derer и reddit.com/user/chrisontour84
Ледяная пещера в Скафтафетль, Исландия
Фото: reddit.com/user/chrisontour84 и instagram.com/architect_the_wanderer
Тадж-Махал, Индия
Фото: instagram.com/yujisebastian и reddit.com/user/hypnotic_plethora
Озеро Керид, Исландия
«Вот как на самом деле выглядит озеро Керид. И никто не называет его Оком мира».
Фото: instagram.com/cartolinedai6continenti и reddit.com/user/metajog
Большой сфинкс, Египет
Фото: instagram.com/top10traveldestinations и instagram.com/antonio.wells29
Кстати, как вы заметили, здесь нет Колизея. А всё потому что вот уже два года подряд он признаётся самой популярной у туристов достопримечательностью – здесь подробнее.