Здесь могут обучаться и ребята с особенностями психофизического развития. Чему учат на факультете зелёного строительства

И дом построят, и дерево посадят. Студенты Минского государственного лицея №7 строительства – мастера на все руки: виртуозно владеют не только дрелью и сварочным аппаратом, но и секатором с мотыгой. Андрей Ермолик, заместитель директора УО «Минский государственный профессиональный лицей №7 строительства»:

Рабочие зеленого строительства – это те, которые озеленяют клумбы, создают вертикальное озеленение, делают город краше и чище. Овощеводы и цветоводы – это те, которые работают в парниково-тепличном комплексе города. Мы сотрудничаем с зеленстроями и другими организациями, которые проводят озеленение в Минске. Заключены договоры на подготовку кадров.

Набор студентов на факультет зеленого строительства проходит каждый год и каждый год в стенах этого вуза рождаются новые таланты. Так когда-то среди первокурсников преподаватели заметили Анастасию Наярович – в руках юной студентки цветы заиграли новыми красками и слились в одну гармоничную композицию.

Анастасия Наярович, студент УО «Минский государственный профессиональный лицей №7 строительства»:

Этот букет я делала своему преподавателю на 1 сентября. Здесь используются искусственные цветы, сделанные из бумаги, орешки тоже сделаны сами и искусственные яблочки. Сизаль используется для заполнения пустого пространства, шишечки, собранные в лесу, и искусственная зелень тоже для заполнения пустых пространств. Смотрю множество живых букетов, а потом уже из них делаю искусственные. Или наоборот.

Увлеклась флористикой Анастасия еще в старших классах. С годами хобби превратилось в призвание. Результат налицо! Сегодня студентка – обладатель четвертого места на республиканском конкурсе «WorldSkills».

Анастасия Наярович:

Самое основное во флористике с живыми цветами – техника, и чтобы все цветы сохранились на долгое время. У меня все зависит от настроения, что я вижу вокруг, какая пора года, особенно осень и весна – это мое самое любимое, потому что осень – это такие яркие красочные цвета. Я люблю альстромерии и гортензии – это мои самые любимые цветы. Они везде смотрятся беспроигрышно.

Одного таланта мало. Преподаватель Анастасии, Ольга Вязова, уверена, быть хорошим флористом – это не только умение создать красивый букет. Ольга Вязова, преподаватель специальных дисциплин УО «Минский государственный профессиональный лицей №7 строительства»:

Для этого нужно изучить массу литературы, сочетание цветов, какие между собой нельзя сочетать, как их хранить. Это достаточно объемная информация, которую мы с Настей в теории изучали.

Но не одной флористикой знаменит этот лицей. В лаборатории дендрологии и зеленого строительства работа кипит уже с первыми лучами солнца.

Лариса Круглик, мастер производственного обучения УО «Минский государственный профессиональный лицей №7 строительства»:

Это урок производственного обучения. Знакомим с комнатными растениями, рассказываем, как правильно ухаживать за ними. В правильный уход входят полив, рыхление, подкормка, опрыскивание, обмывание листьев. Сегодня у нас контрольный срез: мы черенковали иву козью, очищаем семена.