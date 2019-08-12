Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза

Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.

По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное платье онлайн. Посылкой, которая пришла к ней, покупательница поделилась в Twitter. Сначала она получила платье с разорванной горловиной и попросила заменить товар. Второе платье оказалось еще более необычным.