Прямой эфир

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза

12 августа 2019 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.  

По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное платье онлайн. Посылкой, которая пришла к ней, покупательница поделилась в Twitter. Сначала она получила платье с разорванной горловиной и попросила заменить товар. Второе платье оказалось еще более необычным.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза-1

Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Девушка не сумела надеть платье через голову и поделилась модной катастрофой в соцсетях. Вырез был настолько маленький, что в него мог поместиться только грейпфрут, но не голова человека.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза-4

Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Британка даже сделала фото, чтобы показать, что когда она пытается надеть платье, то оно не может опуститься ниже макушки.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза-7

Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Девушка была разочарована покупкой. «Кто-нибудь с такой головой носит это платье? Идея наряда для моих выходных испорчена».  

Служба по работе с клиентами сайта, где была сделана покупка, связалась с девушкой после публикации фото и заявила, что они изучат ее вопрос.  

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит (смотрите здесь).   

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала
12 августа 2019 14:55

Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала

Мама двоих детей стала «Миссис Россия – 2019». Фото победительницы и факты о ней
12 августа 2019 11:33

Мама двоих детей стала «Миссис Россия – 2019». Фото победительницы и факты о ней

Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью
12 августа 2019 09:30

Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью