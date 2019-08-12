Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза
Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.
По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное платье онлайн. Посылкой, которая пришла к ней, покупательница поделилась в Twitter. Сначала она получила платье с разорванной горловиной и попросила заменить товар. Второе платье оказалось еще более необычным.
Фото: twitter.com/phoebe_buchan
Девушка не сумела надеть платье через голову и поделилась модной катастрофой в соцсетях. Вырез был настолько маленький, что в него мог поместиться только грейпфрут, но не голова человека.
Фото: twitter.com/phoebe_buchan
Британка даже сделала фото, чтобы показать, что когда она пытается надеть платье, то оно не может опуститься ниже макушки.
Фото: twitter.com/phoebe_buchan
Девушка была разочарована покупкой. «Кто-нибудь с такой головой носит это платье? Идея наряда для моих выходных испорчена».
Служба по работе с клиентами сайта, где была сделана покупка, связалась с девушкой после публикации фото и заявила, что они изучат ее вопрос.
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