Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию

Дональд Трамп с семьей посетил Букингемский дворец. Как сообщает Daily Mail, королева Елизавета II пригласила гостей на выставку экспонатов из США.

Новости Великобритании. Во время официального визита президента США, Дональда Трампа в Великобританию случилось несколько конфузов, связанных с королевской семьей.

Дональд Трамп не узнал скакуна из олова, которого сам подарил королеве год назад. Тим Нокс, директор Королевской коллекции, заметил, что президент США преподнес свой подарок, когда пил чай с королевой в Виндзорском замке в 2018 году.

Нокс также рассказал, что Трамп не признал свой презент даже после того, как его об этом спросили. Его жена Мелания, однако, эту оловянную лошадь помнила. «Эта лошадь, вероятно, похожа на какую-то другую», – пошутил мистер Нокс.

Во время прошлогоднего визита Трампа в Великобританию его поведение вызвало бурную реакцию интернет-пользователей (читать далее).