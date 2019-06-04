Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

Глядя на фото Лауры Хейккилы хочется спросить, сколько ей лет, хотя о возрасте не спрашивают. Но она и не скрывает – ей 51 год. Daily Mail поделился историей успеха калифорнийки. Лаура Хейккила с юных лет была стройной. Но к 35 ситуация изменилась. Женщина набрала лишний вес после родов. В это же время Лаура почувствовала желание заниматься спортом и правильно питаться.

Сейчас вы видите результат, которого она добилась за 15 лет усердных кардио, силовых тренировок и употребления полезной пищи. Женщина выглядит на 20 лет моложе.

«Последовательность была ключом к моему успеху. Моя диета основана на овощах, зелени, мясе курицы, индейки и рыбе. Я тренируюсь несколько дней в неделю, а также включаю в свою программу высокоинтенсивные интервальные тренировки и йогу». Какие упражнения выполнять и как правильно питаться после 40 лет, рассказывает инструктор по фитнесу

Положительные отзывы и комментарии в социальных сетях Лауры побудили ее к созданию фитнес-сообщества «Женщины без возраста». Теперь в Instagram женщины более 26 000 подписчиков. Лаура замужем за 49-летним Джеем уже 20 лет. «Мой муж гордится тем, что у него есть такая жена», – говорит калифорнийка. Мужское внимание к жене его не смущает, хотя огромное количество поклонников в Instagram не устают приглашать ее на свидания в личных сообщениях.



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