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Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз

14 июля 2018 19:08
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Новости Великобритании. Дональд Трамп снова стал объектом упреков. Его обвиняют в нарушении протокола на встрече с Елизаветой II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз-1

Президент США во время визита в Виндзорский замок обогнал королеву Великобритании и потерял ее из виду. Королева осталась позади главы Белого дома, что является грубейшим нарушением официального протокола.

Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз-4

Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз-6

Пользователи интернета сочли это неуважением к Елизавете II, как по отношению к ее статусу, так и принадлежности к женскому полу.

Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз-9

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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