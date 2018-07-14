Английские каникулы Трампа: на встрече с британской королевой президент США оконфузился несколько раз

Новости Великобритании. Дональд Трамп снова стал объектом упреков. Его обвиняют в нарушении протокола на встрече с Елизаветой II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США во время визита в Виндзорский замок обогнал королеву Великобритании и потерял ее из виду. Королева осталась позади главы Белого дома, что является грубейшим нарушением официального протокола.