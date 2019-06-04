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Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха

04 июня 2019 08:50
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Ольга Махонь, специалист по туризму:   
Одной из самых популярных стран для семейного отдыха, конечно же, является Турция. Здесь всегда рады как и маленьким гостям, так и подросткам. Все смогут найти себе занятия по вкусу. Поскольку все турецкие отели располагают обширными территориями, обустроены парками, аттракционами – есть все условия для отдыха с детьми.     

Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха -1

Ольга Махонь:
В Испании очень мягкий климат летом, отдыхать можно как на материковой части, так и на островах: Майорка, Тенерифе. Испанцы очень дружелюбный и веселый народ. Там часто проводят карнавалы, фестивали, поэтому можно совместить пляжный отдых и удачно повеселиться.     

Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха -4

Ольга Махонь:
Греки очень любят маленьких деток, создают для них самые идеальные условия. Помимо этого Греция, богата историческими памятниками, поэтому тот, кто хочет посетить максимум экскурсий, выбирать Грецию стоит однозначно.

Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха -7

Еще одна самая любимая страна для семейного отдыха, это, конечно же, Болгария. Это широкие пляжи, плавный спуск в воду, что очень важно для маленьких деток, огромные территории, обустроенные аквапарками.  

# Отдых # калейдоскоп # Ольга Махонь # Фотофакт # Туризм

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