Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха
Ольга Махонь, специалист по туризму:
Одной из самых популярных стран для семейного отдыха, конечно же, является Турция. Здесь всегда рады как и маленьким гостям, так и подросткам. Все смогут найти себе занятия по вкусу. Поскольку все турецкие отели располагают обширными территориями, обустроены парками, аттракционами – есть все условия для отдыха с детьми.
Ольга Махонь:
В Испании очень мягкий климат летом, отдыхать можно как на материковой части, так и на островах: Майорка, Тенерифе. Испанцы очень дружелюбный и веселый народ. Там часто проводят карнавалы, фестивали, поэтому можно совместить пляжный отдых и удачно повеселиться.
Ольга Махонь:
Греки очень любят маленьких деток, создают для них самые идеальные условия. Помимо этого Греция, богата историческими памятниками, поэтому тот, кто хочет посетить максимум экскурсий, выбирать Грецию стоит однозначно.
Еще одна самая любимая страна для семейного отдыха, это, конечно же, Болгария. Это широкие пляжи, плавный спуск в воду, что очень важно для маленьких деток, огромные территории, обустроенные аквапарками.