Отдых у моря. ТОП стран для семейного отдыха

Ольга Махонь, специалист по туризму:

Одной из самых популярных стран для семейного отдыха, конечно же, является Турция. Здесь всегда рады как и маленьким гостям, так и подросткам. Все смогут найти себе занятия по вкусу. Поскольку все турецкие отели располагают обширными территориями, обустроены парками, аттракционами – есть все условия для отдыха с детьми.

Ольга Махонь:

В Испании очень мягкий климат летом, отдыхать можно как на материковой части, так и на островах: Майорка, Тенерифе. Испанцы очень дружелюбный и веселый народ. Там часто проводят карнавалы, фестивали, поэтому можно совместить пляжный отдых и удачно повеселиться.

Ольга Махонь:

Греки очень любят маленьких деток, создают для них самые идеальные условия. Помимо этого Греция, богата историческими памятниками, поэтому тот, кто хочет посетить максимум экскурсий, выбирать Грецию стоит однозначно.