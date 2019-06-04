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«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

04 июня 2019 09:24
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Обладательница титула «Мисс Москва» и супруга 49-летнего экс-короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына.  

Об этом 25-летняя девушка сообщила в Instagram. Мальчик появился на свет 21 мая, а спустя время молодая мама рассказала о своем счастье в соцсетях.  

Девушка также поделилась первым фото сына.  

«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии-1

Фото: instagram.com/rihanapetra

По словам Оксаны Воеводиной, день рождения ребенка – это момент, который поделил ее жизнь на до и после.  

«Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша – чистая правда. Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые».  

«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии-4

Фото: instagram.com/rihanapetra

Девушка поблагодарила высшие силы и супруга за сына и назвала имя мальчика. Оно получилось необычным – Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. «Теперь нас трое», – отметила Воеводина.  

«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии-7

Фото: instagram.com/rihanapetra

Пара сыграла свадьбу осенью 2018 года.  

«Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии (кадры с церемонии смотрите здесь).  

Кроме того, девушка рассказала о том, что беременность получилась тяжелой, а последние месяцы пришлось провести в больнице. Выйти из этой ситуации, по словам молодой мамы, помогла любовь к сыну, вера в лучшее и поддержка родных.  

# Королевская семья # калейдоскоп # Оксана Воеводина # Мухаммад V

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