«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва» и супруга 49-летнего экс-короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына.
Об этом 25-летняя девушка сообщила в Instagram. Мальчик появился на свет 21 мая, а спустя время молодая мама рассказала о своем счастье в соцсетях.
Девушка также поделилась первым фото сына.
Фото: instagram.com/rihanapetra
По словам Оксаны Воеводиной, день рождения ребенка – это момент, который поделил ее жизнь на до и после.
«Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша – чистая правда. Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые».
Фото: instagram.com/rihanapetra
Девушка поблагодарила высшие силы и супруга за сына и назвала имя мальчика. Оно получилось необычным – Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. «Теперь нас трое», – отметила Воеводина.
Фото: instagram.com/rihanapetra
Пара сыграла свадьбу осенью 2018 года.
«Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии (кадры с церемонии смотрите здесь).
Кроме того, девушка рассказала о том, что беременность получилась тяжелой, а последние месяцы пришлось провести в больнице. Выйти из этой ситуации, по словам молодой мамы, помогла любовь к сыну, вера в лучшее и поддержка родных.