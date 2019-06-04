«Теперь нас трое». 25-летняя «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Об этом 25-летняя девушка сообщила в Instagram. Мальчик появился на свет 21 мая, а спустя время молодая мама рассказала о своем счастье в соцсетях.

По словам Оксаны Воеводиной, день рождения ребенка – это момент, который поделил ее жизнь на до и после.

«Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша – чистая правда. Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые».