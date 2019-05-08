Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож

Новости Великобритании. Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. По информации Daily Mail, первая фотосессия с ребенком состоялась на территории Виндзорского замка. Счастливые родители обнимали сына. Меган Маркл появилась на публике впервые за шесть недель.

Пара, казалось, была вне себя от радости, хихикала и смотрела друг другу в глаза. Принц Гарри не мог удержаться от того, чтобы поглядывать на сына, пока он спал. Меган Маркл заявила: «Это волшебство, это удивительно». Герцогиня также добавила: «У меня есть теперь два лучших мужчины в мире, поэтому я действительно счастлива. У малыша очень хороший темперамент, он очень спокойный».

Принц Гарри пошутил, что даже не знает, от кого сын взял эту черту. На вопрос, на кого похож мальчик, Меган ответила: «Мы все еще пытаемся это выяснить». Счастливый отец отметил: «Все говорят, что дети меняются так сильно за две недели, что мы пока в основном следим за тем, как происходит процесс изменения. Но его внешность меняется каждый день, так что, кто знает».

Отвечая на вопрос, как ему новый статус, принц Гарри добавил: «Это здорово. Воспитание детей – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы так рады, что у нас есть свой маленький комочек радости».