Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож
Новости Великобритании. Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.
По информации Daily Mail, первая фотосессия с ребенком состоялась на территории Виндзорского замка. Счастливые родители обнимали сына. Меган Маркл появилась на публике впервые за шесть недель.
Пара, казалось, была вне себя от радости, хихикала и смотрела друг другу в глаза. Принц Гарри не мог удержаться от того, чтобы поглядывать на сына, пока он спал.
Меган Маркл заявила: «Это волшебство, это удивительно».
Герцогиня также добавила: «У меня есть теперь два лучших мужчины в мире, поэтому я действительно счастлива. У малыша очень хороший темперамент, он очень спокойный».
Принц Гарри пошутил, что даже не знает, от кого сын взял эту черту. На вопрос, на кого похож мальчик, Меган ответила: «Мы все еще пытаемся это выяснить».
Счастливый отец отметил: «Все говорят, что дети меняются так сильно за две недели, что мы пока в основном следим за тем, как происходит процесс изменения. Но его внешность меняется каждый день, так что, кто знает».
Отвечая на вопрос, как ему новый статус, принц Гарри добавил: «Это здорово. Воспитание детей – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы так рады, что у нас есть свой маленький комочек радости».
Мальчик появился на свет шестого мая. Имя малыша еще неизвестно.
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