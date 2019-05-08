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Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож

08 мая 2019 12:16
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Новости Великобритании. Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.  

По информации Daily Mail, первая фотосессия с ребенком состоялась на территории Виндзорского замка. Счастливые родители обнимали сына. Меган Маркл появилась на публике впервые за шесть недель.  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож-1

Пара, казалось, была вне себя от радости, хихикала и смотрела друг другу в глаза. Принц Гарри не мог удержаться от того, чтобы поглядывать на сына, пока он спал.  

Меган Маркл заявила: «Это волшебство, это удивительно».  

Герцогиня также добавила: «У меня есть теперь два лучших мужчины в мире, поэтому я действительно счастлива. У малыша очень хороший темперамент, он очень спокойный».  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож-4

Принц Гарри пошутил, что даже не знает, от кого сын взял эту черту. На вопрос, на кого похож мальчик, Меган ответила: «Мы все еще пытаемся это выяснить».  

Счастливый отец отметил: «Все говорят, что дети меняются так сильно за две недели, что мы пока в основном следим за тем, как происходит процесс изменения. Но его внешность меняется каждый день, так что, кто знает».  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож-7

Отвечая на вопрос, как ему новый статус, принц Гарри добавил: «Это здорово. Воспитание детей – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы так рады, что у нас есть свой маленький комочек радости».  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож-10

Мальчик появился на свет шестого мая. Имя малыша еще неизвестно.   

«Я не дядя». Кейт Миддлтон позабавила реакцией на вопрос о сыне Меган Маркл и принца Гарри (читать далее).   

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Фотофакт

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