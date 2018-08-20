«Девчонки могут победить». Как группа «Мята» из Минска готовится к финалу отборочного тура детского Евровидения

Новости Беларуси. Детское Евровидение возвращается в Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2018 году участие в конкурсе примут 20 стран. Имена некоторых участников уже известны, а вот наших звезд белорусам предстоит выбрать 31 августа. В финале – 10 солистов и музыкальных коллективов.

Проснуться знаменитыми – то, о чем мечтают многие, но удается единицам. Несколько месяцев назад вокалисток из группы «Мята» объединяла только любовь к музыке, а сегодня они вместе движутся к победе на главном детском песенном конкурсе.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:

Мы придумывали это вместе с моими коллегами, сами раскладывали, сами пели, слушали. Ну и потом пришли к финальному звучанию, которое все сейчас услышат. Слепой жребий подарил группе первый порядковый номер. Выйти на сцену первыми не только большая ответственность, но и шанс запомниться телезрителям.

Ольга Плотникова, певица:

Девчонки могут победить. Они могут достойно представить нашу страну. Поэтому мы идем настойчиво к цели, и я уверена – у нас всё получится.

Уже проделана поистине колоссальная работа: многочисленные концерты, интервью и, самое главное, ежедневные репетиции. Девочки уверены: сил хватит на всё. Как подтверждение – мощный клип, который юные солистки презентовали накануне.

Дело, как говорится, за малым – выйти на сцену один раз и остаться в сердцах миллионов навсегда. А поддержка от известных белорусских артистов – хорошее подспорье для будущих хэппи-эндов.